В Углегорском районе семья медведей съела корм у охраняющих территорию собак

Медведица с тремя медвежатами опустошила миски собак с охраняемой территории.
В Углегорском районе медведица с тремя медвежатами вышла на запах собачьей еды, которая находилась в мисках местных псов. Видео сняли местные рабочие, предположительно, с Солнцевского угольного разреза.
На кадрах видно, как сначала большая бурая медведица спускается к еде, ее не пугает лай двух или трех собак, и начинает есть. Вслед за ней к корму спускаются три небольших медвежонка и тоже начинают подкрепляться чужим пайком.
В какой-то момент собака попатылась отстоять то, что по праву полагалось есть ей, но медведица выпустила когти и одним жестом дала понять, что не намерена сомневаться в своем праве на эту еду.
В итоте медведей спугнули рабочие, которые подняли шум при помощи автосигналов. Медведи ретировались в лес, но все время оборачивались в надежде вернуться за остатками
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