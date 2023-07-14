FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14302 поста • 1674 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В Углегорском районе семья медведей съела корм у охраняющих территорию собак

В Углегорском районе семья медведей съела корм у охраняющих территорию собак

Автор:
14 июля 2023 10:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   голод   животные   медведица   медвежата   собака   
879
1
1

Медведица с тремя медвежатами опустошила миски собак с охраняемой территории.

В Углегорском районе медведица с тремя медвежатами вышла на запах собачьей еды, которая находилась в мисках местных псов. Видео сняли местные рабочие, предположительно, с Солнцевского угольного разреза.


На кадрах видно, как сначала большая бурая медведица спускается к еде, ее не пугает лай двух или трех собак, и начинает есть. Вслед за ней к корму спускаются три небольших медвежонка и тоже начинают подкрепляться чужим пайком.


В какой-то момент собака попатылась отстоять то, что по праву полагалось есть ей, но медведица выпустила когти и одним жестом дала понять, что не намерена сомневаться в своем праве на эту еду.


В итоте медведей спугнули рабочие, которые подняли шум при помощи автосигналов. Медведи ретировались в лес, но все время оборачивались в надежде вернуться за остатками

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Еда   голод   животные   медведица   медвежата   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Собакам повезло, что был корм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 42 минуты назад
Не от хорошей жизни такое происходит. Видимо совсем голодно стало. А у неё еще и трое, довольно редкий случай. Жаль их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Везде одна гопота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39702



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#интересно#ДТП#полиция#Китай#драка#СССР#подборка
#Прикол#история#позитив#кино#животные#авария#Прошлое#фильм#ЧП#Германия
#Юмор#интересное#в мире#Ynews#факты#Еда#шоу бизнес#космос#улыбнуло#книга
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться