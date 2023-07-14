В Углегорском районе семья медведей съела корм у охраняющих территорию собак

В Углегорском районе медведица с тремя медвежатами вышла на запах собачьей еды, которая находилась в мисках местных псов. Видео сняли местные рабочие, предположительно, с Солнцевского угольного разреза.

На кадрах видно, как сначала большая бурая медведица спускается к еде, ее не пугает лай двух или трех собак, и начинает есть. Вслед за ней к корму спускаются три небольших медвежонка и тоже начинают подкрепляться чужим пайком.

В какой-то момент собака попатылась отстоять то, что по праву полагалось есть ей, но медведица выпустила когти и одним жестом дала понять, что не намерена сомневаться в своем праве на эту еду.