В тайге медведь нашел лагерь охотников и решил немного поработать над их машиной

3537
1
1
Несмотря на то что машины достаточно сильно пострадали, автор видео отреагировал на визит животного с юмором.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама
- Смысл? Смысл в том, чтобы накормить… и напоить зверя.
- Это очень гуманно...