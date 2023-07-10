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В тайге медведь нашел лагерь охотников и решил немного поработать над их машиной

В тайге медведь нашел лагерь охотников и решил немного поработать над их машиной

Автор:
10 июля 2023 12:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в лесу   животные   лагерь   медведь   охотники   
3537
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Несмотря на то что машины достаточно сильно пострадали, автор видео отреагировал на визит животного с юмором.

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Метки: Видео   в лесу   животные   лагерь   медведь   охотники   
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23  комментария
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308
Человек Разумный 6 часов назад
Лагерь охотника в лагере медведя автоматически переходит в собственность последнего :)
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46k
Максим Т. 21 минуту назад
Тайга - закон, медведь - прокурор)
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5k
Sanar 23 минуты назад
Лет пять этому видео, хотя это не точно, возможно и больше.
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41k
Сергей 39 минут назад
А не надо в машине пить и закусывать!
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414
SergVR Час назад
Еще бы видео сняли бы по человечески
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8k
Компьютер DELL с монитором 3 часа назад
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3k
americos 4 часа назад
2:0 в пользу медведя.
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8k
Nikolay 4 часа назад
Напомнило особенности национальной охоты в зимний период

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5k
Timur 4 часа назад
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25k
Скептик-материалист 4 часа назад
"Развалинами рейхстага удовлетворён" © Медведь
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24k
MrGod 5 часов назад
Обраточка от зверей, справедливо.
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10k
Бритва 5 часов назад
магнитола на месте?
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49k
turyst 5 часов назад
Сами медведя напоили - сами виноваты!
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2k
Владимир 5 часов назад
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19k
anpetrof 5 часов назад
У медведя, наверное, договор с ближайшим автосервисом на поставку им клиентов
...
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236
Irokez 5 часов назад
Объясните в чем прикол охоты ради развлечения?
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661
Nevad Black 6 часов назад
Да уж. Смешного мало конечно
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15
Василиск 6 часов назад
Чьи в лесу шишки?
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4k
Евгений 6 часов назад
автор, скорее всего, с кем-то приехал, вот и ходит смеётся потому что его машины нет)))
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14k
котегRUS 6 часов назад
Показал кто в лесу Хозяин!
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