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"Это моя шляпа!": во Внуково пассажирка надела на голову детский горшок, чтобы пронести его в самолёт без доплаты

"Это моя шляпа!": во Внуково пассажирка надела на голову детский горшок, чтобы пронести его в самолёт без доплаты

Автор:
10 июля 2023 11:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   авиа   багаж   внуково   детский горшок   конфликт   негабаритный багаж   ручная кладь   
2885
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Женщина уже заплатила за перевес багажа, и возмутилась тому, что и с ручной кладью повторяется та же история.

В аэропорту Внуково женщину с ребёнком не пропустили в самолёт с детским горшком. Представитель аэропорта рекомендовал даме заплатить за туалет для малыша, т.к. он превысил габариты ручной клади, или оставить его в аэропорту. Пассажирка возмутилась, а потом нашла решение, надев горшок на голову.


Таким образом из негабаритного груза предмет превратился в шляпу, но сотрудники аэропорта этот пассаж не оценили. На борт пассажирку в импровизированном головном уборе не пустили, и ей пришлось оставить горшок в аэропорту.

Источник:

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Метки: Видео   авиа   багаж   внуково   детский горшок   конфликт   негабаритный багаж   ручная кладь   
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34  комментария
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Алексей Бляйбтрой 6 часов назад
качество видео суппер
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43
olianik Алексей Бляйбтрой 6 часов назад
на второй горшок снимали :))))
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10k
BarOb 3 часа назад
Всё-таки отжали горшок
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6k
Павел 3 часа назад
И потом тугосеря будет в проходе в эту "шляпу" гадить. А яжмамка будет умиляться и приговаривать "пись пись пись"
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49k
turyst 5 часов назад
Ну дык, знания полученные в детстве!
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1k
Алексей 5 часов назад
Ну и правильно завернули. Кто ж кверх ногами горш... шляпу носит?


P.S. А вообще конечно зашквар. Есть же складные дорожные горшки. И стоят от 500 до 1500 рублей.
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4k
foggen2 5 часов назад
"de jure"-пассажирка права.Она вольна сама себе выбирать стиль одежды,в том числе и головных уборов,если это не является элементами порнографии или призывов к экстремизму.
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44k
Цыц тут у меня 5 часов назад
Как то в полёте мамаша усадила своё чадо лет четырёх в проходе на горшок, а потом важно шествовала с полным горшком говна до туалета. Ипанутые твари...
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10k
Михаил 5 часов назад
а чо горшок за 500 руб. на месте купить нельзя или надо цирк с камерой устраивать?
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14k
Jearom 6 часов назад
я одного не пойму - почему работники обслуживающего сервиса поголовно такие скоты...
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4
[VI]Lenin Jearom 5 часов назад
Я одного не пойму... Почему дол..ебы( такие как вы) купившие билеты на лоукост не читают правила перевозки багажа???!
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8k
Компьютер DELL с монитором 6 часов назад
Горшок (куда бы ты не приехал) , копейки (по сравнению с отдыхом) стоит ....
Потыканная Яжмать !
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15k
Majul 6 часов назад
Ну идиотка. На кой черт тащить горшок в самолет? Ребенок будет в полете им пользоваться??? Тогда вообще не сажать подобную на борт. Ну что за дурь то в голове у подобных мамаш.
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273
iskra 6 часов назад
Я бы пропустил с горшком на голове,чисто по приколу.
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11k
Владимир 7 часов назад
Еб@нутая! Био туалет с собой бы еще прихватила, ходунки, и кроватку. Че уж там, мелочиться.....
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54k
dima423 7 часов назад
Ппц уже горшки с собой тащут на отдых)) во людям делать нефига... скоро унитазы повезут
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