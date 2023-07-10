"Это моя шляпа!": во Внуково пассажирка надела на голову детский горшок, чтобы пронести его в самолёт без доплаты

Женщина уже заплатила за перевес багажа, и возмутилась тому, что и с ручной кладью повторяется та же история.
В аэропорту Внуково женщину с ребёнком не пропустили в самолёт с детским горшком. Представитель аэропорта рекомендовал даме заплатить за туалет для малыша, т.к. он превысил габариты ручной клади, или оставить его в аэропорту. Пассажирка возмутилась, а потом нашла решение, надев горшок на голову.
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Таким образом из негабаритного груза предмет превратился в шляпу, но сотрудники аэропорта этот пассаж не оценили. На борт пассажирку в импровизированном головном уборе не пустили, и ей пришлось оставить горшок в аэропорту.
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P.S. А вообще конечно зашквар. Есть же складные дорожные горшки. И стоят от 500 до 1500 рублей.
Потыканная Яжмать !
P.S. Оставим за рамками данного обсуждения предпосылки для лечения головного мозга ребёнка или его мамочки.