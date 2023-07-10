"Это моя шляпа!": во Внуково пассажирка надела на голову детский горшок, чтобы пронести его в самолёт без доплаты

В аэропорту Внуково женщину с ребёнком не пропустили в самолёт с детским горшком. Представитель аэропорта рекомендовал даме заплатить за туалет для малыша, т.к. он превысил габариты ручной клади, или оставить его в аэропорту. Пассажирка возмутилась, а потом нашла решение, надев горшок на голову.