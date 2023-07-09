Девушка выжила после падения машины с 40-метрового обрыва

Очевидцы обнаружили искореженный автомобиль в районе часа ночи и вызвали спасателей. Девушке повезло, она выпала из машины до того, как та ударившись о камни, стала грудой металлолома. Пострадавшую несколько часов на носилках несли к машине скорой помощи, ближе она подъехать не смогла. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей в городской больнице № 1 Новороссийска.