Девушка выжила после падения машины с 40-метрового обрыва

Ночная авария на одной из лесных дорог закончилась полным уничтожением автомобиля, хозяйку спасло лишь невероятное везение.
На проселочной дороге в сторону Дюрсо от малого Утриша в ночь на 7 июля ехал автомобиль, за рулем которого находилась девушка 1989 года рождения. По предварительной информации она не справилась с управлением и Toyota слетела с 40-метрового обрыва в районе заповедника "Утриш".
Очевидцы обнаружили искореженный автомобиль в районе часа ночи и вызвали спасателей. Девушке повезло, она выпала из машины до того, как та ударившись о камни, стала грудой металлолома. Пострадавшую несколько часов на носилках несли к машине скорой помощи, ближе она подъехать не смогла. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей в городской больнице № 1 Новороссийска.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Особенно в нескольких местах.
Узко очень и обрыв, сразу "от колес" начинается.
Извините, фоток самых узких мест нет. Не до фотографий там, знаете-ли...