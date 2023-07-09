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Девушка выжила после падения машины с 40-метрового обрыва

Девушка выжила после падения машины с 40-метрового обрыва

Автор:
09 июля 2023 10:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Кубань   машина   обрыв   падение   
2079
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Ночная авария на одной из лесных дорог закончилась полным уничтожением автомобиля, хозяйку спасло лишь невероятное везение.

На проселочной дороге в сторону Дюрсо от малого Утриша в ночь на 7 июля ехал автомобиль, за рулем которого находилась девушка 1989 года рождения. По предварительной информации она не справилась с управлением и Toyota слетела с 40-метрового обрыва в районе заповедника "Утриш".


Очевидцы обнаружили искореженный автомобиль в районе часа ночи и вызвали спасателей. Девушке повезло, она выпала из машины до того, как та ударившись о камни, стала грудой металлолома. Пострадавшую несколько часов на носилках несли к машине скорой помощи, ближе она подъехать не смогла. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей в городской больнице № 1 Новороссийска.


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Метки: Видео   ДТП   Кубань   машина   обрыв   падение   
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7  комментариев
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24k
MrGod 6 часов назад
Опять кричащий заголовок а по сути, выпала из машины а не упала с ней.
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424
Владимир Г. 2 часа назад
Девушка 89-го года рождения, блля... Это уже тетка ну или бабище!
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49k
turyst 6 часов назад
Да, дорога там, довольно страшная.
Особенно в нескольких местах.
Узко очень и обрыв, сразу "от колес" начинается.

Извините, фоток самых узких мест нет. Не до фотографий там, знаете-ли...
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10k
Борис Карабанов 7 часов назад
Бывает. Педали перепутала.
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33k
АнтонПолднев 7 часов назад
А. Я-то думал она внутри была. Но всё равно. 10-этажный дом однако. Сильно повезло барышне.
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