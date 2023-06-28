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&nbsp;В Москве мужик с ружьём пришёл в алкомаркет, набрал выпивки и спокойно скрылся

 В Москве мужик с ружьём пришёл в алкомаркет, набрал выпивки и спокойно скрылся

Автор:
28 июня 2023 15:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   алкомаркет   грабитель   красное и белое   магазин   полиция   ружье   
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А когда его вычислили силовики - он встретил их угрозами и чуть не застрелил одного из полицейских.

Поддатый мужчина заявился в магазин «Красное и Белое» на Верхней Первомайской. С собой принёс ружьё и, потряхивая им, украл алкоголь.

Сотрудники алкомаркета вызвали полицию и пьяного бунтаря быстро вычислили по камерам. По горячим следам его «приняли» в квартире, но он успел посопротивляться: даже наставил ствол на одного из полицейских. Тот оказался не из пугливых и отвёл дуло ружья к стене, в это время прозвучал выстрел. К счастью, никто не пострадал.

Теперь буян пойдёт под суд за разбой и применение насилия в отношении представителя власти.

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Метки: Видео   Москва   алкомаркет   грабитель   красное и белое   магазин   полиция   ружье   
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20  комментариев
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11k
Владимир 2 часа назад
Уголовка ничто, жажда всё!
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8k
Артём 15 минут назад
Как поднять десятку.
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13k
Павел Бреусов 18 минут назад
Да уж, я мимо этого магазина раза три в неделю на работу и обратно проезжаю. Но дебил мужик знатный, довела синька до цугундера.
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1k
Sumrak58100 18 минут назад
На ровном месте...
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22k
BiZ 21 минуту назад
поставил бы самогонный аппарат и не парился бы..
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1k
Igor Grishaev 21 минуту назад
"Пред жгучей жаждой опохмелки
Все остальные чувства - мелки! ... *"©
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14
Pavel Bass Полчаса назад
Неслабо пивнул...
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2k
unreal_90 Полчаса назад
Фига себе к нему белка прискакала
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1k
Виталий 51 минуту назад
Когда протрезвеет и спросит а что вчера произошло, вот сюрприз будет. Да ещё и видео покажут.
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367
Дима Новосельский 55 минут назад
Коль отведённое полицейским ружьё выстрелило, то это ещё и попытка убийства или покушение на представителя власти...
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1k
Ярик 56 минут назад
Идиот, может на десятку строгача уехать
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392
Knives22 Час назад
Лукашенко ему еще не звонил?
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18k
Роберт Шекли Час назад
Здесь надо максимально 20 лет давать
А полицейским следует применять выданные им спецсредства
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14k
Shtoppi Час назад
украл, выпил, в тюрьму. классика жанра.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ждём ужесточения оборота гражданского оружия.
Кстати говоря, по закону лицам с судимостью нельзя иметь дробовик или "резинострел", а ПЗРК и танки, оказывается, можно. "Полна чудес могучая природа"
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31k
albedo 2 часа назад
Синька - зло.
Теперь будет трезвенником на зоне.
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August

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