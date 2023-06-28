 В Москве мужик с ружьём пришёл в алкомаркет, набрал выпивки и спокойно скрылся

Сотрудники алкомаркета вызвали полицию и пьяного бунтаря быстро вычислили по камерам. По горячим следам его «приняли» в квартире, но он успел посопротивляться: даже наставил ствол на одного из полицейских. Тот оказался не из пугливых и отвёл дуло ружья к стене, в это время прозвучал выстрел. К счастью, никто не пострадал.

Теперь буян пойдёт под суд за разбой и применение насилия в отношении представителя власти.