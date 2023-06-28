 В Москве мужик с ружьём пришёл в алкомаркет, набрал выпивки и спокойно скрылся

А когда его вычислили силовики - он встретил их угрозами и чуть не застрелил одного из полицейских.
Поддатый мужчина заявился в магазин «Красное и Белое» на Верхней Первомайской. С собой принёс ружьё и, потряхивая им, украл алкоголь.
Источник:
Сотрудники алкомаркета вызвали полицию и пьяного бунтаря быстро вычислили по камерам. По горячим следам его «приняли» в квартире, но он успел посопротивляться: даже наставил ствол на одного из полицейских. Тот оказался не из пугливых и отвёл дуло ружья к стене, в это время прозвучал выстрел. К счастью, никто не пострадал.
Теперь буян пойдёт под суд за разбой и применение насилия в отношении представителя власти.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Все остальные чувства - мелки! ... *"©
А полицейским следует применять выданные им спецсредства
Кстати говоря, по закону лицам с судимостью нельзя иметь дробовик или "резинострел", а ПЗРК и танки, оказывается, можно. "Полна чудес могучая природа"
Теперь будет трезвенником на зоне.