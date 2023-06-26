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Поселок в Якутии остался без еды - теплоход, который вез продукты, сел на мель

Поселок в Якутии остался без еды - теплоход, который вез продукты, сел на мель

Автор:
26 июня 2023 15:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Якутия   баржа   мель   олекминск   плавкран   поселок   продукты   саха   теплоход   
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На помощь ему отправился плавкран, но тоже застрял.

В якутском посёлке Олекминск заканчиваются продукты. Их везли на теплоходе и барже, но они сели на мель в верховьях Лены. В итоге «зависло» 796 тонн продовольствия.

Местные власти поспешили на помощь и отправили к месту ЧП плавкран. Не вышло - он также сел на мель.

Как утверждает замминистра транспорта Республики Саха Семен Кокрин, корабли «влипли» из-за «ошибок судоводителя». Но власти не сдаются: если операция с плавкраном не удастся и он останется не мели, контейнеры с продовольствием вскроют, погрузят на суда помельче и отправят в многострадальный посёлок.

Главное, чтобы и эти корабли не сели на мель.

Источник:

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Метки: Видео   Якутия   баржа   мель   олекминск   плавкран   поселок   продукты   саха   теплоход   
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7  комментариев
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17k
Алексей 43 минуты назад
насколько я помню до конца 90х везде работали земснаряды, чистили русло повсеместно с утра до вечера и всю навигацию, только баржи шли с чистейшим песком.... У нас теперь многие реки можно пешком перейти......
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
- С голоду сдохнешь!
- Нет, летом не сдохну.
("Холодное лето 53-го")
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10k
Алексей Полчаса назад
Что такое ДРК (если я правильно расслышал)?
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457
sn2009 Алексей 9 минут назад
Скорее ВРК - винто рулевой комплекс. Пароходы периодически загоняют в доки в для осмотра подводной части судна в том числе и врк.
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14k
котегRUS 38 минут назад
ЭТО ПОЛНАЯ БРЕДЯТИНА!!!
Город Олекминск никак не может осчтаться без продовольствия...
конкретный вброс..
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33k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Ссылка vk.com
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August

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