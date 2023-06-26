Поселок в Якутии остался без еды - теплоход, который вез продукты, сел на мель

В якутском посёлке Олекминск заканчиваются продукты. Их везли на теплоходе и барже, но они сели на мель в верховьях Лены. В итоге «зависло» 796 тонн продовольствия.

Местные власти поспешили на помощь и отправили к месту ЧП плавкран. Не вышло - он также сел на мель.