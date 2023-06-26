Поселок в Якутии остался без еды - теплоход, который вез продукты, сел на мель

На помощь ему отправился плавкран, но тоже застрял.
В якутском посёлке Олекминск заканчиваются продукты. Их везли на теплоходе и барже, но они сели на мель в верховьях Лены. В итоге «зависло» 796 тонн продовольствия.
Местные власти поспешили на помощь и отправили к месту ЧП плавкран. Не вышло - он также сел на мель.
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Как утверждает замминистра транспорта Республики Саха Семен Кокрин, корабли «влипли» из-за «ошибок судоводителя». Но власти не сдаются: если операция с плавкраном не удастся и он останется не мели, контейнеры с продовольствием вскроют, погрузят на суда помельче и отправят в многострадальный посёлок.
Главное, чтобы и эти корабли не сели на мель.
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- Нет, летом не сдохну.
("Холодное лето 53-го")
Город Олекминск никак не может осчтаться без продовольствия...
конкретный вброс..