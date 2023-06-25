В Севастополе проверят законность строительства "отеля на краю пропасти"

В Севастополе проведут проверку в связи с сообщением о небезопасной эксплуатации модульных отелей (глэмпингов), построенных в районе Ласпи на специфическом грунте. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Постройки возвели на свайном фундаменте, который, по данным ведомства, создает угрозу безопасности использования глэмпингов, с учетом характера грунта.