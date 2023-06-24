Две услуги по цене одной: кот-массажист помогает хозяйке вести бизнес

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Пока девушка наращивает клиенткам ресницы, ее домашний любимец делает им легкий массаж. В итоге человек получает две услуги по цене одной. Ну как потом не прийти на наращивание ресниц еще раз?
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