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Сообщество Без кота и жизнь не та 1637 постов • 472 подписчика подписаться
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Две услуги по цене одной: кот-массажист помогает хозяйке вести бизнес

Две услуги по цене одной: кот-массажист помогает хозяйке вести бизнес

Автор:
24 июня 2023 10:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животеык   кот   массажист   милота   наращивание ресничек   
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Пока девушка наращивает клиенткам ресницы, ее домашний любимец делает им легкий массаж. В итоге человек получает две услуги по цене одной. Ну как потом не прийти на наращивание ресниц еще раз?

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Метки: Видео   животеык   кот   массажист   милота   наращивание ресничек   
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4  комментария
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74k
Viktor 2 часа назад
Канешн неплохо, но пару таких "массажей" и майку на выброс или коту ногти обстричь!
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
Поэтому желательно все косметические процедуры делать в специально предназначенных для этого местах. Котики котиками, а правила санитарии и гигиены никто не отменял.
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17k
бат св Час назад
тут главное массажиста не перекормить
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Snezhinka

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