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Косатки напали на яхту россиянина около островов Карибского моря

Косатки напали на яхту россиянина около островов Карибского моря

Автор:
24 июня 2023 08:33
Метки: Видео   вода   животные   забавно   косатки   нападение   яхта   
2151
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Но на сигнал о бедствии береговая служба Испании не среагировала — у них была сиеста.

33-летний петербуржец Анатолий Илясов рассказывает: зиму он провёл на своей яхте "Суббота", путешествуя по Карибскому морю под российским флагом. Недавно подгребал уже к континенту, и вдруг судно тряхнуло. Сначала подумал — камни, а оказалось касатки. Причём семья: мама учила детёныша атаковать, а в качестве груши выбрала "Субботу".

По словам Анатолия, страху натерпелся немало. Но что поразило больше — реакция береговой охраны Испании. Которая просто не приехала на сигнал бедствия из-за сиесты. К счастью, спустя 15 минут тренировок косатки отступили. А в меру повреждённое судно пришвартовалось к ближайшему порту.

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Метки: Видео   вода   животные   забавно   косатки   нападение   яхта   
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9  комментариев
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87k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Только мне одному пох*й на этого человека, на яхте у берегов Испании?
Пусть еще тур на батискафе купит себе
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7k
Maximvs 7 минут назад
Я б тоже возмущался, если б у берегов допустим Австралии мне береговая охрана Испании не помогла
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38k
Aleks Полчаса назад
Пираты Карибского моря в шоке, что их курирует испанская береговая охрана...
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2k
Павел Новиченко Полчаса назад
Поправьте меня если не прав. Испания - Карибское море ???? Куба вроде независимость декларировала ?
Или мы ещё в 18 веке , тады ой, пусть ждут галеона с имперским указом ещё месяца полтора ))
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881
Гера 57 минут назад
А че Испания то? ))) Позвал бы Белорусов, они со всех сторон Карибским морем омываются )
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8k
Обыватель Час назад
где карибское море и где испания?...
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48k
Элек Мек 2 часа назад
Жаль не утопила.
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