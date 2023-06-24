Косатки напали на яхту россиянина около островов Карибского моря

33-летний петербуржец Анатолий Илясов рассказывает: зиму он провёл на своей яхте "Суббота", путешествуя по Карибскому морю под российским флагом. Недавно подгребал уже к континенту, и вдруг судно тряхнуло. Сначала подумал — камни, а оказалось касатки. Причём семья: мама учила детёныша атаковать, а в качестве груши выбрала "Субботу".



По словам Анатолия, страху натерпелся немало. Но что поразило больше — реакция береговой охраны Испании. Которая просто не приехала на сигнал бедствия из-за сиесты. К счастью, спустя 15 минут тренировок косатки отступили. А в меру повреждённое судно пришвартовалось к ближайшему порту.



