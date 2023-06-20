В Барнауле подросток на самокате сбил женщину и получил от нее пакетом с чипсами в голову

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Судя по кадрам с видеорегистратора, женщина возвращалась с покупками и остановилась, чтобы достать из пакета воду. В этот момент в нее влетел самокатчик. Правда, женщина не растерялась и запустила в парня пакет с чипсами.
Ни один из участников ДТП серьезно не пострадал – после инцидента они разошлись по своим делам.
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