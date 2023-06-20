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В Барнауле подросток на самокате сбил женщину и получил от нее пакетом с чипсами в голову

В Барнауле подросток на самокате сбил женщину и получил от нее пакетом с чипсами в голову

Автор:
20 июня 2023 08:32
Метки: Видео   барнаул   женщина   люди   пакет чипсов   самокат   сбил   
1673
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Судя по кадрам с видеорегистратора, женщина возвращалась с покупками и остановилась, чтобы достать из пакета воду. В этот момент в нее влетел самокатчик. Правда, женщина не растерялась и запустила в парня пакет с чипсами.


Ни один из участников ДТП серьезно не пострадал – после инцидента они разошлись по своим делам.

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Метки: Видео   барнаул   женщина   люди   пакет чипсов   самокат   сбил   
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9  комментариев
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235
thrashbox 53 минуты назад
Оставлю это здесь

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14k
Объект реальности 4 минуты назад
А че разошлись то это ж ДТП со всеми вытекающими.
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484
Murych 5 минут назад
С ноги [мат] гадину самокатную
.
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37k
Алексей 18 минут назад
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6k
x3matic 50 минут назад
Это повезло что добрая тётя попалась.Другая могла бы и самокатом пере..ать!)
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4k
Денис 57 минут назад
Радуется что чипсами получил, а ведь могла быть и банка консервов.
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592
дмитрий 2 часа назад
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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Первый раз вижу, что водитель пострадал сильнее пешехода - аж тапки слетели)))
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