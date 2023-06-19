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В Петербурге чемпиона России по спринту приговорили за выступление в трусах в лифте

В Петербурге чемпиона России по спринту приговорили за выступление в трусах в лифте

Автор:
19 июня 2023 13:10
Сообщество : Криминал
Метки: Александр Хютте   Видео   Петербург   Чемпион России   драка   лифт   
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Петербургского спринтера Александра Хютте признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — за нападение на 64-летнего соседа в лифте в мае 2022-го экс-спортсмен получил два года исправительной колонии общего режима.

Решение Приморский суд вынес сегодня. Хютте вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде двух лет исправительной колонии, также взыскал 40 221 рубль материального ущерба и 450 000 рублей — морального.

Это не первое уголовное дело в отношении Хютте, ранее его задерживали с наркотиком в кроссовке. Тогда суд освободил петербуржца от уголовной ответственности, так как обвиняемый добровольно отказался от употребления запрещённых веществ и сделал пожертвование в благотворительный фонд.

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Метки: Александр Хютте   Видео   Петербург   Чемпион России   драка   лифт   
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7  комментариев
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Бывших наркоманов не бывает.
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5k
Горожанин 9 минут назад
"Тогда суд освободил петербуржца от уголовной ответственности, так как обвиняемый добровольно отказался от употребления запрещённых веществ и сделал пожертвование в благотворительный фонд".
---------

До какого же бреда может дойти отечественная судебная система. Такое можно объяснить только целенаправленным подрывом общественного благополучия и здоровья.
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
Тогда суд освободил петербуржца от уголовной ответственности, так как обвиняемый добровольно отказался от употребления запрещённых веществ и сделал пожертвование в благотворительный фонд.(с)
Ааааа... Так вот как это работает...
"Простите, я больше не буду. Вот вам взнос в фонд котят-сироток".
"Ну ладно. Иди".
Прикольно...
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28k
Lehoia 47 минут назад
Если бы я увидел в лифте у.е.б.а.н.а. в трусах, я бы не поехал. Просто для профилактики, хоть такого задрота и ушатал бы спокойно.
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5k
satra Час назад
Петербург, вещества, странное поведение... чего-то не хватает.
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