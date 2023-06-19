В Петербурге чемпиона России по спринту приговорили за выступление в трусах в лифте

Петербургского спринтера Александра Хютте признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — за нападение на 64-летнего соседа в лифте в мае 2022-го экс-спортсмен получил два года исправительной колонии общего режима.
Решение Приморский суд вынес сегодня. Хютте вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде двух лет исправительной колонии, также взыскал 40 221 рубль материального ущерба и 450 000 рублей — морального.
Это не первое уголовное дело в отношении Хютте, ранее его задерживали с наркотиком в кроссовке. Тогда суд освободил петербуржца от уголовной ответственности, так как обвиняемый добровольно отказался от употребления запрещённых веществ и сделал пожертвование в благотворительный фонд.
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До какого же бреда может дойти отечественная судебная система. Такое можно объяснить только целенаправленным подрывом общественного благополучия и здоровья.
Ааааа... Так вот как это работает...
"Простите, я больше не буду. Вот вам взнос в фонд котят-сироток".
"Ну ладно. Иди".
Прикольно...