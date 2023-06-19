В Петербурге чемпиона России по спринту приговорили за выступление в трусах в лифте

Решение Приморский суд вынес сегодня. Хютте вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде двух лет исправительной колонии, также взыскал 40 221 рубль материального ущерба и 450 000 рублей — морального.



Это не первое уголовное дело в отношении Хютте, ранее его задерживали с наркотиком в кроссовке. Тогда суд освободил петербуржца от уголовной ответственности, так как обвиняемый добровольно отказался от употребления запрещённых веществ и сделал пожертвование в благотворительный фонд.