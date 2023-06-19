Группа мужчин пыталась обокрасть "Пятерочку" и подралась с продавцом

Инцидент произошел на проспекте Маршала Блюхера около девяти вечера. Сотрудники "Пятерочки" заметили, что группа мужчин и женщина пытаются вынести из магазина неоплаченные продукты. Следом за ними отправился продавец.





Оказалось, что банда приехала на место преступления на каршеринговом автомобиле. Сотрудник магазина попытался вернуть похищенные продукты и задержать группу, но вскоре те скрылись.