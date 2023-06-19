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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 373 поста • 24 подписчика подписаться
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Группа мужчин пыталась обокрасть "Пятерочку" и подралась с продавцом

Группа мужчин пыталась обокрасть "Пятерочку" и подралась с продавцом

Автор:
19 июня 2023 07:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Пятерочка   видео   воры   драка   криминал   магазин   ограбление   продавец   
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Группа мужчин пыталась обокрасть супермаркет "Пятерочка". Они зашли в магазин как обычные покупатели, но вынесли продукты, минуя кассу, после чего подрались с продавцом

Инцидент произошел на проспекте Маршала Блюхера около девяти вечера. Сотрудники "Пятерочки" заметили, что группа мужчин и женщина пытаются вынести из магазина неоплаченные продукты. Следом за ними отправился продавец.


Оказалось, что банда приехала на место преступления на каршеринговом автомобиле. Сотрудник магазина попытался вернуть похищенные продукты и задержать группу, но вскоре те скрылись.

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Метки: Пятерочка   видео   воры   драка   криминал   магазин   ограбление   продавец   
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13  комментариев
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279
Александр Мешков Час назад
Кстати хороший ход. Говорят против лома нет приема - есть другой лом. Надо набирать в работники таких же товарищей как там надо говорить без национальности и тогда будет минус на минус плюс. Работает и будет счастье всем.
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2k
Дмитрий 4 минуты назад
Ни одного мужчины не увидел.
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12k
кот базилий Полчаса назад
Видно не впервой так закупались, "ми кушать хатель, прастите"
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2k
Alex 45 минут назад
В мире животных.
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29k
Григорий 48 минут назад
Тачка из каршеринга, просто полное комбо.
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7k
Дмитрий Час назад
Красава сам себе взял статью поднял с асфальта. Ножом? Колесо? На б...! ...Умышленное повреждение чужого имущества....
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150
Иван Час назад
Походу решили действовать как американские нннииигггадяи!
Дурной пример заразителен.
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Ertin Час назад
Так черноту же нельзя вроде задерживать при краже. Или это только в Штатах? Или у нас можно, но отпускать после извинений? Или с извинениями?.. Что-то я совсем запутался...
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1k
basil pupkin 2 часа назад
Продавец такой милый и пушистый, достал нож и колесу звиздец, спасибо ему что не в этих нелолюдей тыкать не стал.
Грабить пятёрочку это грех, пяздуйте в азбуку вкуса...
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