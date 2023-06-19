Группа мужчин пыталась обокрасть "Пятерочку" и подралась с продавцом

1929
1
1
Группа мужчин пыталась обокрасть супермаркет "Пятерочка". Они зашли в магазин как обычные покупатели, но вынесли продукты, минуя кассу, после чего подрались с продавцом
Инцидент произошел на проспекте Маршала Блюхера около девяти вечера. Сотрудники "Пятерочки" заметили, что группа мужчин и женщина пытаются вынести из магазина неоплаченные продукты. Следом за ними отправился продавец.
Оказалось, что банда приехала на место преступления на каршеринговом автомобиле. Сотрудник магазина попытался вернуть похищенные продукты и задержать группу, но вскоре те скрылись.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Дурной пример заразителен.
Грабить пятёрочку это грех, пяздуйте в азбуку вкуса...