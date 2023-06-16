"Какого чёрта парни должны платить?": молодой человек возмутился "тарелочницей", которая поела, а счёт за ужин принесли ему





Среди девушек есть те, кто ходят на свидания с конкретной целью - поесть. Таких называют "тарелочницами". Их в принципе не интересует кавалер, главное - посетить приличный ресторан или кафе и угоститься на славу. За его, разумеется, счёт.





Типичную ситуацию сняли на видео в одном из таких заведений. Девушка поела и ушла, оставив расплачиваться парня за свой ужин. Он возмущён и раздосадован: почему официант требует оплаты от него? За свою еду он уже заплатил, а она заказывала ужин позже. И вообще, может, у них первое свидание - так какого чёрта?





