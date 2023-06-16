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"Какого чёрта парни должны платить?": молодой человек возмутился "тарелочницей", которая поела, а счёт за ужин принесли ему

"Какого чёрта парни должны платить?": молодой человек возмутился "тарелочницей", которая поела, а счёт за ужин принесли ему

Автор:
16 июня 2023 19:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   кто должен платить   отношения   пара   ресторан   свидание   счет   тарелочница   ужи   
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Парень недоумевает: почему всегда за девушек платить должны они? А если девушка сама приглашает молодого человека на свидание? А если она плотно ужинает, а потом берёт и уходит вникуда, оставляя разруливать ситуацию своего спутника. Где справедливость?


Среди девушек есть те, кто ходят на свидания с конкретной целью - поесть. Таких называют "тарелочницами". Их в принципе не интересует кавалер, главное - посетить приличный ресторан или кафе и угоститься на славу. За его, разумеется, счёт.


Типичную ситуацию сняли на видео в одном из таких заведений. Девушка поела и ушла, оставив расплачиваться парня за свой ужин. Он возмущён и раздосадован: почему официант требует оплаты от него? За свою еду он уже заплатил, а она заказывала ужин позже. И вообще, может, у них первое свидание - так какого чёрта?



А вы друзья, попадали в подобные ситуации?

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Метки: видео   кто должен платить   отношения   пара   ресторан   свидание   счет   тарелочница   ужи   
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18  комментариев
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13k
кира 58 минут назад
Какого черта вы тащите первую встречную в дорогой ресторан? Для первого раза вполне сойдет пирожковая.
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6k
livaneth 22 минуты назад
Есть тарелочницы а есть консуматорши. Вторые тащат в совершенно определённый ресторан, который потом поделится с девушкой выручкой.
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13k
Shtoppi Полчаса назад
мож заведениям взять за правило, выяснять у гостей еще на входе, каким образом будет происходить оплата, чтобы избежать подобных ситуаций? как по мне все просто.
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5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
Его кинули, а распоачиваться должен официант?
Он же не предупредил сразу "2 раздельных счета"
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6k
Умница-красавица 37 минут назад
Не надо было быть лохом..
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1k
ChePaev 41 минуту назад
Вся проблема этих людей в том, что они хотят казаться выглядеть круче чем они есть на самом деле. Ну не вывозишь ты этот ресторан, че тогда лепишь из себя успешного и состоятельного?
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1k
ChePaev 45 минут назад
если ты пригласил девушку на свидание, значит выбирай ресторан который ты потянешь, заплатив за себя и девушку, т.к ты инициатор встречи, а если девушка настойчиво тянет тебя в дорогущий ресторан, значит что пудов это тарелочница, и уже на этом этапе можно указать ей на KFC
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1k
StoneWolf 50 минут назад
Ну такие вопросы надо на берегу обсуждать. Лишь однажды мне попалась девушка, которая изначально предложила разделить счёт. Большой любви и близких отношений у нас не вышло, но по сей день дружим
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386
GoInDown Час назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Юр21 Час назад
Дурачок ты ушастый, хоть бы не позорился раз уж кинули...
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