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Реакция французского бульдога на стрижку когтей

Реакция французского бульдога на стрижку когтей

Автор:
16 июня 2023 13:25
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   Реакция   видео   когти   собака   экзорцизм   
1243
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Тот самый момент, когда процедура стрижки когтей становится похожа на обряд экзорцизма⁠⁠.


Пытайте сколько хотите. Ничего я вам не скажу, изверги!

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Метки: Пёс   Реакция   видео   когти   собака   экзорцизм   
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5k
Горожанин Час назад
Инквизиторы.
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1k
Хачик 2 минуты назад
В тему...))
Сидят три собаки: овчарка, боксёр и дог – все кобели, на прием к ветеринару и общаются между собой о том, кого на какую процедуру и за что.
Овчарка:
– Я отбежал за с*чкой, обокрали машину хозяина – на кастрацию…
Боксёр:
– Я тоже отбежал за с*чкой – обворовали дом хозяина – на кастрацию…
Дог:
– Я чё? Я ничё. Сижу дома на диване, смотрю телевизор, выходит хозяйка из ванной, халатик коротенький, зеркальце упало, она наклонилась поднять, я её и нашампурил…
– Так тебе вообще п*здец!
– Да нет, это вам п*здец, а мне только ногти постричь.
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6k
Станислав 19 минут назад
Зачем собаку мучать? Можно найти подход. У меня сестра стрижет пока троглотит этот жрет чото вкусное, он вроде и противится, а вроде и жрать хочется ))
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9k
Garpia121 58 минут назад
Бедолага. А мои терпят.
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Alex Chebrikov

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