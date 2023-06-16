Реакция французского бульдога на стрижку когтей

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Тот самый момент, когда процедура стрижки когтей становится похожа на обряд экзорцизма.
Пытайте сколько хотите. Ничего я вам не скажу, изверги!
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Сидят три собаки: овчарка, боксёр и дог – все кобели, на прием к ветеринару и общаются между собой о том, кого на какую процедуру и за что.
Овчарка:
– Я отбежал за с*чкой, обокрали машину хозяина – на кастрацию…
Боксёр:
– Я тоже отбежал за с*чкой – обворовали дом хозяина – на кастрацию…
Дог:
– Я чё? Я ничё. Сижу дома на диване, смотрю телевизор, выходит хозяйка из ванной, халатик коротенький, зеркальце упало, она наклонилась поднять, я её и нашампурил…
– Так тебе вообще п*здец!
– Да нет, это вам п*здец, а мне только ногти постричь.