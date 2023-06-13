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Молодой человек с тазиком развесил белье на поручнях вагона петербургского метро

Молодой человек с тазиком развесил белье на поручнях вагона петербургского метро

Автор:
13 июня 2023 09:12
Метки: Метро   белье на поручнях вагона   видео   люди   петербургское метро   странности   чудик   
1206
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Пассажиры петербургской подземки стали свидетелями необычного поведения местного жителя. Он зашел в вагон на станции метро «Пионерская» с тазиком, в котором лежали разные вещи.

В итоге он начал развешивать белье на поручнях, прямо над головами сидящих пассажиров. Вагон украсили полотенце, тельняшка, мужские трусы и носовой платок. Автор видео потребовал убрать вещи, на что молодой человек объяснил, что ему негде сушить одежду.

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Метки: Метро   белье на поручнях вагона   видео   люди   петербургское метро   странности   чудик   
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14  комментариев
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4k
Григорий 2 часа назад
надеюсь этому петуху сломали половину тела за кадром.
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9k
МихА 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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12k
Евгений 13 минут назад
Да уж, лет 30 назад, эти "приколы" и то через раз заходили, а сейчас, вообще убого смотрится. Мутак мутаком.
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1k
Nick 17 минут назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−5
258
Feud Час назад
Лучше бы под поезд бросился.
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14k
котегRUS Час назад
эти ипанашки уже не знают как зайхайпиться...
отправить надо его в СВО, там покажут где и что можно и нельзя
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14k
Мистер Фикс 2 часа назад
Блохеры уже не знают, как еще жопу вывернуть...
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25k
Сибиряк 2 часа назад
Раньше бы его в дурку упекли и признали бы недееспособным.
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GROMOZEKA 2 часа назад
Он безуспешно пытался догнать свою кукуху на метро, но та улетела безвозвратно
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13k
Shtoppi 2 часа назад
а мальчик то похоже того... ё_нутый.
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