Молодой человек с тазиком развесил белье на поручнях вагона петербургского метро

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Пассажиры петербургской подземки стали свидетелями необычного поведения местного жителя. Он зашел в вагон на станции метро «Пионерская» с тазиком, в котором лежали разные вещи.
В итоге он начал развешивать белье на поручнях, прямо над головами сидящих пассажиров. Вагон украсили полотенце, тельняшка, мужские трусы и носовой платок. Автор видео потребовал убрать вещи, на что молодой человек объяснил, что ему негде сушить одежду.
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отправить надо его в СВО, там покажут где и что можно и нельзя