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Около 12 миллионов рублей могли получить "горе-предприниматели" за продажу нелегального алкоголя и табака

Около 12 миллионов рублей могли получить "горе-предприниматели" за продажу нелегального алкоголя и табака

Автор:
31 июля 2023 08:35
Метки: Видео   Иркутск   алкоголь   бизнес   нелегальный бизнес   сигареты   
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Семь мужчин создали широкую сеть по сбыту немаркированного горячительного и табака, поставляемых в Иркутск из других регионов страны.

Более двух ле товар продавали по всей области. Однако всему приходит конец: полицейские в ходе обысков изъяли около 8 тыс. литров алкоголя и около 40 тыс. пачек контрафактных сигарет.

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Метки: Видео   Иркутск   алкоголь   бизнес   нелегальный бизнес   сигареты   
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238
Liberman Час назад
Ну хоть не метилом торговали
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11k
Андрей Ма-С 3 минуты назад
блин я уже лет 10-15 как не встречал ни где "приму"
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57k
Олег Полчаса назад
заставить всё это скурить и выпить за неделю
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