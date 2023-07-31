Около 12 миллионов рублей могли получить "горе-предприниматели" за продажу нелегального алкоголя и табака

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Семь мужчин создали широкую сеть по сбыту немаркированного горячительного и табака, поставляемых в Иркутск из других регионов страны.
Более двух ле товар продавали по всей области. Однако всему приходит конец: полицейские в ходе обысков изъяли около 8 тыс. литров алкоголя и около 40 тыс. пачек контрафактных сигарет.
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