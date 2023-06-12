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Футуристичные новости из Китая: система оплаты по скану ладони — WeChat Palm Pay

Футуристичные новости из Китая: система оплаты по скану ладони — WeChat Palm Pay

Автор:
12 июня 2023 09:43
Метки: WeChat Palm Pay   Китай   будущее   в мире   видео   оплатв по скану ладони   
1818
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Специальная система использует зарегистрированные ранее в программе WeChat биометрические данные и одобряет/отклоняет покупку. Для оплаты даже не требуется телефон.

Киберпанк. Начало.

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Метки: WeChat Palm Pay   Китай   будущее   в мире   видео   оплатв по скану ладони   
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16  комментариев
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48k
Андрей 3 часа назад
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2k
Pioner76 2 часа назад
Добро пожаловать в цифровой концлагерь. Страшно то, что бараны все это принимает как некое удобство и не понимает куда это ведет человечество. Даже пользуясь всякими карточками скидок вы оставляете всю информацию о себе и алгоритмы их обрабатывает, они видит что и какими количествами покупаете. Например алгоритм решит, что вы вредно питаетесь и не получите безпплатной медицины. Решит, что поездка за город вам не обязательна, но если вы будете все равно настаивать, то за литр дизеля будете платить не 1,30 евро, а на пример 7. Плата за загрезнение природы. В youtube был видео информативное про все это, но не могу найти. Удалили наверное.
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877
Шурман 3 часа назад
Они ее могут ввести по всей Европе . У нас хрен кто документы получит без скана всех пальцев . Даже самому не приятна эта процедура , у меня допустим из за паяльника и фена и ожогов они не смогли их взять 2 раза , потом доказывал что не олень . Менты вообще думали что я специально спалил 3 пальца .
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7k
newegg 3 часа назад
Это все здорово, пока руки чистые. А в реальной жизни задолбаешься ладошки сканировать, хорошо если с десятого раза получится.
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7k
rutt 4 часа назад
1. Ура! легко будет ворьё контролировать.
2. Блин это чего теперь с шабашки налог отстёгивать(
А оно нам надо....
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