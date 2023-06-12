Футуристичные новости из Китая: система оплаты по скану ладони — WeChat Palm Pay

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Специальная система использует зарегистрированные ранее в программе WeChat биометрические данные и одобряет/отклоняет покупку. Для оплаты даже не требуется телефон.
Киберпанк. Начало.
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2. Блин это чего теперь с шабашки налог отстёгивать(
А оно нам надо....
Облокотился руками на чистую стойку
ПОдержал в руках чистый стакан
Потом второй
Третий
.
Вежливый бармен наливает в чистую тару, молодец
.
Ты ушел
Бармен взял муку, вентилятор, рулон липкой ленты (широкий)
.
Всё снял.
Сканер
Программа
Через полчаса 3-д принтер печатает силиконом твою ладошку
.
Любые твои антропометрические данные ЛЕГКО УКРАСТЬ
сам человек в целом будет доказательством самого себя - без всяких лишних документов, которые легко подделать.
Не просто отпечатки пальцев, не просто голос - а человек полностью: как внешний образ, так и все нюансы - отпечатки рук, глаза, голос. Сенсор это сразу будет считывать и подтверждать - да, это ты. И ты можешь принимать решение. Всё то же самое, только документов не нужно. Сам человек будет документом - самим собой. Трудно подделать всего человека.
Вас просто будут держать на коротком поводке: сначала Вы по их воле будете делать то, что считаете правильным, а потом то, что нужно им (и это не всегда будет совпадать с Вашей точкой зрения, уж поверьте)... например, есть тараканов...