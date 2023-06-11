"Да он как половина тебя": спасение огромного мейн-куна

- Ого, какой огромный. Кот - как половина тебя, - говорит мужчина своему товарищу, который выносит из затопленного дома в Херсонской области огромного мейн-куна.





- Он спокойный, не царапается, - поясняет спаситель кота, сажая завернутого в покрывало мейн-куна в лодку.





- Я не буду его трогать, потому что держу лодку, - отвечает товарищ.





Когда кот оказался в безопасности и его вывезли на сушу из затопленного дома, выяснилось, что зовут подтопленца Толстопуз. Его привезли в пункт временно размещения эвакуированных людей, где и были его хозяева.



