"Да он как половина тебя": спасение огромного мейн-куна

Мейн-куна спасли из затопленного дома в Херсонской области.
- Ого, какой огромный. Кот - как половина тебя, - говорит мужчина своему товарищу, который выносит из затопленного дома в Херсонской области огромного мейн-куна.
- Он спокойный, не царапается, - поясняет спаситель кота, сажая завернутого в покрывало мейн-куна в лодку.
- Я не буду его трогать, потому что держу лодку, - отвечает товарищ.
Когда кот оказался в безопасности и его вывезли на сушу из затопленного дома, выяснилось, что зовут подтопленца Толстопуз. Его привезли в пункт временно размещения эвакуированных людей, где и были его хозяева.
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