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Сообщество Без кота и жизнь не та 1624 поста • 472 подписчика подписаться
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"Да он как половина тебя": спасение огромного мейн-куна

"Да он как половина тебя": спасение огромного мейн-куна

Автор:
11 июня 2023 10:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Мейн-кун   в мире   видео   животные   кот   люди   поступок   спасение   
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Мейн-куна спасли из затопленного дома в Херсонской области.

- Ого, какой огромный. Кот - как половина тебя, - говорит мужчина своему товарищу, который выносит из затопленного дома в Херсонской области огромного мейн-куна.


- Он спокойный, не царапается, - поясняет спаситель кота, сажая завернутого в покрывало мейн-куна в лодку.


- Я не буду его трогать, потому что держу лодку, - отвечает товарищ.


Когда кот оказался в безопасности и его вывезли на сушу из затопленного дома, выяснилось, что зовут подтопленца Толстопуз. Его привезли в пункт временно размещения эвакуированных людей, где и были его хозяева.


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Метки: Мейн-кун   в мире   видео   животные   кот   люди   поступок   спасение   
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4  комментария
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4ijik 6 часов назад
Больше всего жаль домашних животных... Они о себе позаботиться не могут...
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Виктор Глущенко 4 часа назад
Красивый котяра .
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2k
Alex 6 часов назад
Бедные животные..
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