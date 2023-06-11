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Дорого-богато: колонны, состоящие из сотен айфонов

Дорого-богато: колонны, состоящие из сотен айфонов

Автор:
11 июня 2023 09:21
Метки: Телефон   айфон   в мире   видео   дизайн   колонна   
1472
1
1

Мир дизайна диктует определенные тенденции. Но некоторые не подчиняются ему и идут вразрез с трендами.

Как, например, дизайнеры из этого видео, которые оформили вход на территорию парой сотен айфонов. Вряд ли это можно назвать красивым, особенно на контрасте с воротами, но взгляды это точно приковывает.

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Метки: Телефон   айфон   в мире   видео   дизайн   колонна   
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9  комментариев
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14k
Мистер Фикс 6 часов назад
Небось китайские корпуса
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13k
MilfFucker 2 часа назад
Я хочу на своей яхте, в баре, обшить стулья кожей крайней плоти кашалота.
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15k
a_komolow 4 часа назад
Туда им и дорога
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915
Евгений 5 часов назад
Когда работаешь на фабрике корпусов для айфонов
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15k
Smiley 6 часов назад
Из айфонов или просто задних крышек?
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10k
Copycat 7 часов назад
Ну мне лично это говорит о том что эти телефоны на столько уже ни кому не нужны что ими реально колонны обделывают)
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