Дорого-богато: колонны, состоящие из сотен айфонов

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Мир дизайна диктует определенные тенденции. Но некоторые не подчиняются ему и идут вразрез с трендами.
Как, например, дизайнеры из этого видео, которые оформили вход на территорию парой сотен айфонов. Вряд ли это можно назвать красивым, особенно на контрасте с воротами, но взгляды это точно приковывает.
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Тогда бы хоть через один клеили экраном наружу.