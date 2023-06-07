Тиктокерша перепутала суперклей с глазными каплями

Американка по имени Лид рассказала, что взяла тюбик с клеем, будучи уверенной, что это капли для глаз. Перед началом процедуры она не прочитала этикетку, а когда поняла, какую ошибку совершила, обратилась за медицинской помощью.
«Мне нанесли мазь, которая растворяет клей», — рассказала женщина.
Однако средство не принесло нужного эффекта, поэтому медикам пришлось буквально вручную удалять клей с ресниц пациентки. К счастью, глаз американки особо не пострадал, поэтому ее зрению ничего не угрожает.
«Мне так больно», — прокомментировала свое состояние Лид.
После того, как женщина рассказала об инциденте пользователям соцсетей, люди ее поддержали.
«Я бывший офтальмолог. Подобные случаи встречаются намного чаще, чем вы думаете», — написал мужчина.
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Может у них там в америках специально все одинаковой таре выпускают и без этикеток, чтобы такие ролики были?
Ну так тик-ток дал дорогу.