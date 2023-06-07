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Тиктокерша перепутала суперклей с&nbsp;глазными каплями

Тиктокерша перепутала суперклей с глазными каплями

Автор:
07 июня 2023 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Страх всей жизни.   в мире   видео   забавно   капли для глаз   клей   люди   нет мозгов   перепутала   тиктокерша   
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Американка по имени Лид рассказала, что взяла тюбик с клеем, будучи уверенной, что это капли для глаз. Перед началом процедуры она не прочитала этикетку, а когда поняла, какую ошибку совершила, обратилась за медицинской помощью.

«Мне нанесли мазь, которая растворяет клей», — рассказала женщина.


Однако средство не принесло нужного эффекта, поэтому медикам пришлось буквально вручную удалять клей с ресниц пациентки. К счастью, глаз американки особо не пострадал, поэтому ее зрению ничего не угрожает.


«Мне так больно», — прокомментировала свое состояние Лид.


После того, как женщина рассказала об инциденте пользователям соцсетей, люди ее поддержали.


«Я бывший офтальмолог. Подобные случаи встречаются намного чаще, чем вы думаете», — написал мужчина.

Источник:

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Метки: Страх всей жизни.   в мире   видео   забавно   капли для глаз   клей   люди   нет мозгов   перепутала   тиктокерша   
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19  комментариев
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149
Yury Час назад
Если бы это был супер-клей, то глаз разъело к хренам. Там одного испарения хватит. Слизистую нахрен съедает.
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20
Александр Пистолетов 4 минуты назад
что только не сделаешь ради контента, тикток головного мозга
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55k
Олег 6 минут назад
Не удивлюсь если эта дура перепутает ложку с вибратором
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46k
Максим Т. 7 минут назад
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45k
Aleksandr 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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809
Николай 18 минут назад
Прям одно лицо, каждый раз использования, как игра в русскую рулетку.
Может у них там в америках специально все одинаковой таре выпускают и без этикеток, чтобы такие ролики были?
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1k
alex 21 минуту назад
и мазь неправильная, и врачи неправильные у матрасов. уайт спирит или ещё какой растворитель бутылёк в глаз - клей растворит в момент
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
«Я бывший офтальмолог. Подобные случаи встречаются намного чаще, чем вы думаете (с)
Ну так тик-ток дал дорогу.
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Брехня для пиара.
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2k
Digektor Полчаса назад
Что делал супер клей рядом с глазными каплями?
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70
Jay Freeman 41 минуту назад
А это не та же дама, что перепутала успокоительное с противозачаточными?
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8k
Ntvl 45 минут назад
всё-таки дебилов на 100 лет вперед на земле припасено... а что на тюбике написано она не додумалась прочитать?
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230
Добрый Самаритянин Час назад
В принципе, она идёт правильным путём. Побольше бы таких талантливых тиктокеров.
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15k
Smiley Час назад
Задорнов вспомнился...
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9k
МихА Час назад
у нас тоже есть похожий придурок
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13k
Shtoppi Час назад
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7k
sedoisever Час назад
Это пипец... А мы удивлялись инстукциям, запрещающим сушить кошек в микроволновке...
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