Тиктокерша перепутала суперклей с глазными каплями

«Мне нанесли мазь, которая растворяет клей», — рассказала женщина.

Однако средство не принесло нужного эффекта, поэтому медикам пришлось буквально вручную удалять клей с ресниц пациентки. К счастью, глаз американки особо не пострадал, поэтому ее зрению ничего не угрожает.

«Мне так больно», — прокомментировала свое состояние Лид.

После того, как женщина рассказала об инциденте пользователям соцсетей, люди ее поддержали.

«Я бывший офтальмолог. Подобные случаи встречаются намного чаще, чем вы думаете», — написал мужчина.