В Тюмени полиция задержала 70-летнюю бабушку, которая везла наркотики в карасях

Оказалось, что это уже «бывалая» пенсионерка.
Под Тюменью силовики тормознули машину в которой находились водитель и пассажирка - 70-летняя бабуля. Она везла коробку с карасями. Как правило, такие машины просто так не тормозят и карасей там находят тоже не просто так, поэтому рыбу решили проверить.
И как только начали её потрошить - нашли почти кило запрещённых веществ.
В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический свёрток с неизвестным веществом внутри, обмотанные полимерной лентой. Исследование изъятого установило, что содержимым упаковок является спайс общей массой 800 граммов. По словам жительницы областного центра 1953 года рождения, запрещённые вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла на малую родину для дальнейшего распространения.
Ну а старушка оказалась уже ранее судимой по статье о хранении и распространении веществ. Сейчас против неё возбудили уголовное дело о покушении на сбыт веществ в особо крупном размере и посадили под домашний арест.
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Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969
Заранее Вам большое человеческое спасибо..
У нас в районе "закладки" уже среди бела "роют" и только участковый ничего не делает. Похоже, в доле...
А, ну-ка, дай позырить, ща мы пятку забьем
За полтину пакет, пять ядерных ракет
Напаснись, приторчи, внучек, такого нигде нет ...
На еду то пенсии не хватает, а в любой момент - мои похороны.