В Тюмени полиция задержала 70-летнюю бабушку, которая везла наркотики в карасях

Под Тюменью силовики тормознули машину в которой находились водитель и пассажирка - 70-летняя бабуля. Она везла коробку с карасями. Как правило, такие машины просто так не тормозят и карасей там находят тоже не просто так, поэтому рыбу решили проверить.

И как только начали её потрошить - нашли почти кило запрещённых веществ.

В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический свёрток с неизвестным веществом внутри, обмотанные полимерной лентой. Исследование изъятого установило, что содержимым упаковок является спайс общей массой 800 граммов. По словам жительницы областного центра 1953 года рождения, запрещённые вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла на малую родину для дальнейшего распространения.

Ну а старушка оказалась уже ранее судимой по статье о хранении и распространении веществ. Сейчас против неё возбудили уголовное дело о покушении на сбыт веществ в особо крупном размере и посадили под домашний арест.