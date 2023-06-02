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В Тюмени полиция задержала 70-летнюю бабушку, которая везла наркотики в карасях

В Тюмени полиция задержала 70-летнюю бабушку, которая везла наркотики в карасях

Автор:
02 июня 2023 14:08
Сообщество : Криминал
Метки: Тюмень   вещества   видео   екатеринбург   задержание   караси   пенсионерка   полиция   рыба   старушка   
2316
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Оказалось, что это уже «бывалая» пенсионерка.

Под Тюменью силовики тормознули машину в которой находились водитель и пассажирка - 70-летняя бабуля. Она везла коробку с карасями. Как правило, такие машины просто так не тормозят и карасей там находят тоже не просто так, поэтому рыбу решили проверить.

И как только начали её потрошить - нашли почти кило запрещённых веществ.

В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический свёрток с неизвестным веществом внутри, обмотанные полимерной лентой. Исследование изъятого установило, что содержимым упаковок является спайс общей массой 800 граммов. По словам жительницы областного центра 1953 года рождения, запрещённые вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла на малую родину для дальнейшего распространения.

Ну а старушка оказалась уже ранее судимой по статье о хранении и распространении веществ. Сейчас против неё возбудили уголовное дело о покушении на сбыт веществ в особо крупном размере и посадили под домашний арест.

Источник:

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Метки: Тюмень   вещества   видео   екатеринбург   задержание   караси   пенсионерка   полиция   рыба   старушка   
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28  комментариев
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13k
Shtoppi 2 часа назад
меня терзают смутные сомнения, но по моему эта бабка есть цыганьба.
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3k
Юлия Ч 5 минут назад
ну какая же это бабушка? бабушка это вот:
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54k
Igor 9 минут назад
Вместе с карасями
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−2
avedomovs 18 минут назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо..
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11k
Vampire 21 минуту назад
Тут ребята решили в дорогу наловить мне рыбки на Дону. Получилось килограмм тридцать, в основном, карасиков. Ехать не далеко, но через таможню. И как я буду?!
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31k
koleos72 Полчаса назад
Цыганина вонючая, а не бабка! Они везде, где живут, наркоту толкают! У нас, в одном доме- малосемейке, три точки было! В первом подъезде на первом этаже опорный пункт, а на четвёртом и пятом пенсики ганжибас толкают! И в соседних подъездах цыганки!
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7k
klop 38 минут назад
И рыбку съесть и...
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1k
Kra 46 минут назад
хорошая прибавка к пенсии.
У нас в районе "закладки" уже среди бела "роют" и только участковый ничего не делает. Похоже, в доле...
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29k
Aqueronte 49 минут назад
Гребанные цыгане
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52k
smakido 50 минут назад
За такое - расстрел, а не домашний арест, тем более раннее судимая! Эх, чавэла!..
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10k
Владимир 54 минуты назад
Караси показались слишком счастливые?
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−3
Нежмисто Живисто Час назад
Ай нанэ нанэ
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35k
russger Час назад
Вот и уступай теперь место бабушкам в автобусе -_-
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984
ruslan d Час назад
Эй, бабка, скажи, че почем?
А, ну-ка, дай позырить, ща мы пятку забьем
За полтину пакет, пять ядерных ракет
Напаснись, приторчи, внучек, такого нигде нет ...
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12k
кот базилий Час назад
Она их поймала уже с начинкой, "не знала" о содержимом рыбехи.
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Так и говорите 70-ти летняя цыганка
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64k
doker 2 часа назад
Вот думаю - коноплю в деревне посадить или кокаин толкать развесной?
На еду то пенсии не хватает, а в любой момент - мои похороны.

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29k
Ваня 2 часа назад

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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
59k
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Неужели они? Не, не может быть!
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