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Великий и могучий латышский язык в исполнении теннисистки Елены Остапенко

Великий и могучий латышский язык в исполнении теннисистки Елены Остапенко

Автор:
02 июня 2023 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Елена Остапенко   видео   забавно   маты   русския язык   теннисистка   
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Во время теннисного матча на турнире большого шлема «Ролан Гаррос» во Франции латвийская спортсменка Елена Остапенко описала свое состояние.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Елена Остапенко   видео   забавно   маты   русския язык   теннисистка   
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13  комментариев
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57k
alertol Час назад
Латыш или эстонец, а русский язык знать надо, мало ли на ногу что-то уронишь ©
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11k
El Niño Минуту назад
Мне думается, что «что-то на латышском» было сказано украинцам.
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1k
raael13 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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13k
Shtoppi 47 минут назад
кажется за такие выкрутасы должны быть назначены анальные кары или этим, которые вроде как не русские, так можно делать?
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9k
Гомерчик 48 минут назад
Нельзя не вспомнить
Ссылка youtu.be
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112
Алексей Бляйбтрой 50 минут назад
сочная и мощная баба
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1k
Росомаха 54 минуты назад
Русский язык и без звука понятен.
Русский язык и без звука понятен.Посмотреть
Русский язык и без звука понятен.
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28k
Levyathan 57 минут назад
Слишком качественный звук, но не совпадающий с артикуляцией. Не фейк ли?
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neskaju20 58 минут назад
А болельщиком оказался внук эмигрантов от царской власти и послал ее в ответ тоже на русском)
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