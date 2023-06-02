Великий и могучий латышский язык в исполнении теннисистки Елены Остапенко

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Во время теннисного матча на турнире большого шлема «Ролан Гаррос» во Франции латвийская спортсменка Елена Остапенко описала свое состояние.
Внимание на видео присутствует ненормативная лексика!
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