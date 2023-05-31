В Уфе мужчина с котом на руках заступился за безбилетнего паренька и подрался с нетрезвым кондуктором автобуса

Явного победителя в драке так и не выяснили. Главное, что кот не пострадал - хоть и бежал, но вскоре вернулся к хозяину. Делом сейчас занимается полиция:

Данный факт потасовки зарегистрирован, проводится проверка.

А в «Башавтотрансе» проводят служебное расследование. Нерадивого кондуктора уже отстранили от работы.