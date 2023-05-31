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В Уфе мужчина с котом на руках заступился за безбилетнего паренька и подрался с нетрезвым кондуктором автобуса

В Уфе мужчина с котом на руках заступился за безбилетнего паренька и подрался с нетрезвым кондуктором автобуса

Автор:
31 мая 2023 17:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Уфа   автобус   безбилетник   видео   драка   кондуктор   кот   мужик   подросток   проезд   
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Больше всего зрители переживали за мохнатого.

Инцидент случился в одном из уфимских автобусов. По словам пассажиров, кондуктор был пьян и докопался до подростка, который не мог оплатить проезд. За парня заступился мужик, который держал на руках грозного посматривающего на всех кота.

Дяденька с кошкой сказал, давай я заплачу за него и за себя, и дал ему 100 рублей. Кондуктор взял эти 100 рублей и выкинул. После этого он устроил драку с этим дяденькой», — сообщили потом в соцсетях очевидцы.

Осторожно, матюги:

Явного победителя в драке так и не выяснили. Главное, что кот не пострадал - хоть и бежал, но вскоре вернулся к хозяину. Делом сейчас занимается полиция:

Данный факт потасовки зарегистрирован, проводится проверка.

А в «Башавтотрансе» проводят служебное расследование. Нерадивого кондуктора уже отстранили от работы.

Источник:

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Метки: Уфа   автобус   безбилетник   видео   драка   кондуктор   кот   мужик   подросток   проезд   
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16  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Другу степей срочно прописать сикир-башка!
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1k
Anal Aggressor 10 минут назад
Лучше с тигром ездить тогда уж
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36k
russger 10 минут назад
"Главное, что кот не пострадал"

И правда, главное. На остальных покер как-то, а котейка ни в чём не виноват
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3k
Юлия Ч 16 минут назад
Надо же, а в местных новостях не было такого.
Мой стаж поездок в уфимском общественном транспорте лет 25-30, наверно, с учетом дороги в университет. И на 51а маршруте тоже много перемещалась. Бывали скандалы, ДТП, ругань, толпа в час пик, очень неприятно. Но вот такого вот...кондуктора...кхм..на этом видео впервые вижу подобное.
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18k
Сергей 42 минуты назад
Надеюсь кот не пострадал
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7k
klop Час назад
Уфа это Башкортостан, а оттуда я знаю только одного бешеного на всю голову. Меня терзают смутные сомнения, а не он ли кондуктором работает?

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9k
Александр Маслов Час назад
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29k
Ваня 2 часа назад
опять лицо неизвестной национальности...
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53k
dima423 2 часа назад
ну мужик тоже хорош куда полез то с кошкой на руках...он так же с ребенком на руках полез бы? отдай кошку кому то и иди махайся) вообще все какие то слишком злые и агрессивные чето...
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177
Иванов dima423 Час назад
Какой альфа, такое и стадо.
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August

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