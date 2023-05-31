В Уфе мужчина с котом на руках заступился за безбилетнего паренька и подрался с нетрезвым кондуктором автобуса

Больше всего зрители переживали за мохнатого.
Инцидент случился в одном из уфимских автобусов. По словам пассажиров, кондуктор был пьян и докопался до подростка, который не мог оплатить проезд. За парня заступился мужик, который держал на руках грозного посматривающего на всех кота.
Дяденька с кошкой сказал, давай я заплачу за него и за себя, и дал ему 100 рублей. Кондуктор взял эти 100 рублей и выкинул. После этого он устроил драку с этим дяденькой», — сообщили потом в соцсетях очевидцы.
Осторожно, матюги:
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Явного победителя в драке так и не выяснили. Главное, что кот не пострадал - хоть и бежал, но вскоре вернулся к хозяину. Делом сейчас занимается полиция:
Данный факт потасовки зарегистрирован, проводится проверка.
А в «Башавтотрансе» проводят служебное расследование. Нерадивого кондуктора уже отстранили от работы.
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И правда, главное. На остальных покер как-то, а котейка ни в чём не виноват
Мой стаж поездок в уфимском общественном транспорте лет 25-30, наверно, с учетом дороги в университет. И на 51а маршруте тоже много перемещалась. Бывали скандалы, ДТП, ругань, толпа в час пик, очень неприятно. Но вот такого вот...кондуктора...кхм..на этом видео впервые вижу подобное.