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Традиционный забег с горы за головкой сыра выиграла женщина, которая скатилась с холма без сознания

Традиционный забег с горы за головкой сыра выиграла женщина, которая скатилась с холма без сознания

Автор:
31 мая 2023 08:58
Метки: без сознания   в мире   видео   забег с горы за головкой сыра   люди   падение   традиция   
1939
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Сырная гонка в Британии проводится каждый год. Трехкилограммовую головку сыра пускают с холма вниз, а за ней бегут сотни людей. Кто ее схватит, тот и выиграл.

В этот раз ее схватила 19-летняя Делани Ирвинг, но вышло это совершенно случайно. Перед тем, как поймать сыр, девушка упала, ударилась головой и потеряла сознание. Ирвинг поняла, что выиграла только тогда, когда очнулась в медицинской палатке.

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Метки: без сознания   в мире   видео   забег с горы за головкой сыра   люди   падение   традиция   
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12  комментариев
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953
ruslan d Час назад
Родители наверно гордятся ей
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24
AlexWoyz 5 минут назад
оба финишиста знатно отметились..
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5k
Евгений Д 18 минут назад
За 3 кг сыра ломать кости и мозги трясти- это очень весело
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9
Евгений Бобр 24 минуты назад
Теперь понятно почему британцы все такие тупые)))
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
А где сыр то?
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35k
russger 38 минут назад
Странно, в прошлом году все с этого забега прикалывались, писали как там весело и прикольно, а сегодня пишут про тупых бритов -_-
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28k
Serg2001 49 минут назад
Любят они с едой развлекаться...
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15k
Smiley Час назад
Весёлое уменьшение популяции.
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5k
Заур Час назад
Сразу видно очень "интеллектуальный" вид спорта
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75k
Доктор Джонс Час назад
Были бы мозги - было бы сотрясение...
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