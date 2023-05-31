Традиционный забег с горы за головкой сыра выиграла женщина, которая скатилась с холма без сознания

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Сырная гонка в Британии проводится каждый год. Трехкилограммовую головку сыра пускают с холма вниз, а за ней бегут сотни людей. Кто ее схватит, тот и выиграл.
В этот раз ее схватила 19-летняя Делани Ирвинг, но вышло это совершенно случайно. Перед тем, как поймать сыр, девушка упала, ударилась головой и потеряла сознание. Ирвинг поняла, что выиграла только тогда, когда очнулась в медицинской палатке.
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