"Правда достал!": дагестанский футболист кинул через прогиб своего соперника

Дагестанский воспитанник академии «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов на поле повздорил с соперником и кинул его через себя, в лучших традициях ММА.
Юный футболист Мухаммад Ибрагимов выступает за команду U-11. Во время матча соперник двумя ногами вкатился в Мухаммада. Тот не выдержал и начал драку. Сначала Мухаммад толкнул соперника, а затем неожиданно бросил его на прогиб.
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После началась драка. Судьи и зрители смогли растащить драку за несколько секунд. Какому наказанию за это прием подвергся Ибрагимов — неизвестно. Скорее всего, парня сразу же удалили с поля. Однако, парень ни о чём не жалеет. В соцсетях он выложил ролик с подписью: «Он реально меня достал», сообщает Sport24.
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