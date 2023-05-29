"Правда достал!": дагестанский футболист кинул через прогиб своего соперника

После началась драка. Судьи и зрители смогли растащить драку за несколько секунд. Какому наказанию за это прием подвергся Ибрагимов — неизвестно. Скорее всего, парня сразу же удалили с поля. Однако, парень ни о чём не жалеет. В соцсетях он выложил ролик с подписью: «Он реально меня достал», сообщает Sport24.