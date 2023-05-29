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"Правда достал!": дагестанский футболист кинул через прогиб своего соперника

"Правда достал!": дагестанский футболист кинул через прогиб своего соперника

Автор:
29 мая 2023 14:47
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Юмор   видео   интересное   прогиб   фото   футбол   
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Дагестанский воспитанник академии «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов на поле повздорил с соперником и кинул его через себя, в лучших традициях ММА.

Юный футболист Мухаммад Ибрагимов выступает за команду U-11. Во время матча соперник двумя ногами вкатился в Мухаммада. Тот не выдержал и начал драку. Сначала Мухаммад толкнул соперника, а затем неожиданно бросил его на прогиб.

После началась драка. Судьи и зрители смогли растащить драку за несколько секунд. Какому наказанию за это прием подвергся Ибрагимов — неизвестно. Скорее всего, парня сразу же удалили с поля. Однако, парень ни о чём не жалеет. В соцсетях он выложил ролик с подписью: «Он реально меня достал», сообщает Sport24.

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Метки: Спорт   Юмор   видео   интересное   прогиб   фото   футбол   
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4  комментария
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BenderRodriguez 58 минут назад
Юный идиот ещё и гордится этим. Ну шёл бы тогда на борьбу, зачем тебе футбол то?
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Колорад 20 минут назад
Когда бутсы купил, а футбол не купил.
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33k
Fat Lynx 48 минут назад
Единственный футбол, который мне нравится - флорентийский кальчо...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334411



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