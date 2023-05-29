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Сообщество Без кота и жизнь не та 1613 постов • 471 подписчик подписаться
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Котонашествие: котик шокирован количеством своих копий

Котонашествие: котик шокирован количеством своих копий

Автор:
29 мая 2023 10:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Котонашествие   забавно   копия   кот   милота   подушка   
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Котиков много не бывает. И хозяева кота с этого видео знают об этом как никто другой. Им было крайне мало одного пушистого балбеса, и поэтому они сделали таких еще несколько десятков.

От таких объемов даже сам шерстяной натурщик оказался в шоке.

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Метки: Котонашествие   забавно   копия   кот   милота   подушка   
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turyst Час назад
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