Котонашествие: котик шокирован количеством своих копий

988
1
1
Котиков много не бывает. И хозяева кота с этого видео знают об этом как никто другой. Им было крайне мало одного пушистого балбеса, и поэтому они сделали таких еще несколько десятков.
От таких объемов даже сам шерстяной натурщик оказался в шоке.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров