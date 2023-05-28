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«Кнопки нажималь?»: мужик столкнулся с «умным» лифтом и проиграл

«Кнопки нажималь?»: мужик столкнулся с «умным» лифтом и проиграл

Автор:
28 мая 2023 17:11
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   диспетчер   кнопки   лифт   настройка   отчаяние   разговор   
1089
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Даже диспетчер не помог. Хотя он, кажется, этот лифт и настраивал.

Парень оказался в лифте с голосовым управлением и не «вытянул». Машина постоянно требовала какой-то пароль. Тогда паренёк отчаялся и вызвал диспетчера. Тут и началось самое интересное. По всей видимости, диспетчер и занимался «обучением лифта». По крайней мере, так решил парень.

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Метки: видео   диспетчер   кнопки   лифт   настройка   отчаяние   разговор   
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13  комментариев
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7k
Дмитрий Час назад
Не ну нормально же? Надо написать письмо. Там его рассмотрят и дадут тебе код. Всё верно.
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2k
Replicant 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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21k
Davy Jones 16 минут назад
Как поможет письмо написано если он отправить его не может тк в лифте застрял.
Поможет звонок в МЧС, те быстро найдут собственника и ремонтную бригаду или просто разрежут нахер ножницами двери лифта, этот диспетчер на себе потом будет носить жителей на этажи.
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26k
Егор 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Михаил 22 минуты назад
Примерно также общаюсь с телефонными ботами.
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46k
Максим Т. Полчаса назад
Да-да-да. Верим-верим. В каком районе куева снимали?
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2k
Артур Котовой 50 минут назад
Жаль что это очередная постановка
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1k
b_e_l_i_a_l 52 минуты назад
Восстание машин началось! =)
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3k
Вовака Час назад
Огонь, suка, просто огнище, пожар , мля
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August

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