«Кнопки нажималь?»: мужик столкнулся с «умным» лифтом и проиграл

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Даже диспетчер не помог. Хотя он, кажется, этот лифт и настраивал.
Парень оказался в лифте с голосовым управлением и не «вытянул». Машина постоянно требовала какой-то пароль. Тогда паренёк отчаялся и вызвал диспетчера. Тут и началось самое интересное. По всей видимости, диспетчер и занимался «обучением лифта». По крайней мере, так решил парень.
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Поможет звонок в МЧС, те быстро найдут собственника и ремонтную бригаду или просто разрежут нахер ножницами двери лифта, этот диспетчер на себе потом будет носить жителей на этажи.