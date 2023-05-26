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В Краснодаре нашли запертыми в гараже несколько диких кошек

В Краснодаре нашли запертыми в гараже несколько диких кошек

Автор:
26 мая 2023 12:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   гараж   дикая кошка   животные   краснодар   сервалы   фото   
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На сервалов в неподходящем для содержания месте наткнулись зоозащитники и сообщили в полицию.

Отмечается, что городские службы не имеют право вскрывать гараж, так как это частная собственность. Сейчас полиция пытается найти хозяина помещения, а животные все еще находятся внутри.

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Метки: видео   гараж   дикая кошка   животные   краснодар   сервалы   фото   
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3  комментария
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Горожанин Час назад
"... не имеют право вскрывать гараж, так как это частная собственность".
--------
В одних случаях все вскрывают и это позволяют законы, в других случаях - нет. Как хотят, так и вертят. А всё почему - негласный рейтинг нужной отчётности. Там, где отчёт и палка важны - там рвут и мечут. Там где нет - ничто не позволяет шевелить пальцами.

На самом верху по данному случаю нужно спустить указивку - кто спасёт котиков, пресечет нарушение закона и привлечет виновного к ответственности - тому звёздочка на погоны. Всё, завтра, нет сегодня - и гаража не будет, и котики сыты и в тепле, и виновник уже в СИЗО. Вот что отчётность животворящая может сделать. Работать просто уметь с этим надо, наверху)))
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
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