«Как тепло!»: маленький снежный барс обнимает маму

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Все малыши нуждаются в заботе и ласке мамы. Именно поэтому они ни на секунду не отходят от нее и постоянно стремятся оказаться в ее теплых и нежных объятиях, как малютка из этого видео.
Этот маленький снежный барс очень сильно привязан к своей маме, а потому всегда находится рядом с ней. Но особенно сильно малышу нравится спать вместе с ней, что вовсе неудивительно. Ведь его мамочка не только очень заботливая, но и невероятно пушистая.
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