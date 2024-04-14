«Как тепло!»: маленький снежный барс обнимает маму

Этот маленький снежный барс очень сильно привязан к своей маме, а потому всегда находится рядом с ней. Но особенно сильно малышу нравится спать вместе с ней, что вовсе неудивительно. Ведь его мамочка не только очень заботливая, но и невероятно пушистая.