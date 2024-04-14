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«Как тепло!»: маленький снежный барс обнимает маму

«Как тепло!»: маленький снежный барс обнимает маму

Автор:
14 апреля 2024 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   мама   милота   объятия   снежный барс   
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Все малыши нуждаются в заботе и ласке мамы. Именно поэтому они ни на секунду не отходят от нее и постоянно стремятся оказаться в ее теплых и нежных объятиях, как малютка из этого видео.

Этот маленький снежный барс очень сильно привязан к своей маме, а потому всегда находится рядом с ней. Но особенно сильно малышу нравится спать вместе с ней, что вовсе неудивительно. Ведь его мамочка не только очень заботливая, но и невероятно пушистая.

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Метки: Видео   животные   мама   милота   объятия   снежный барс   
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АнтонПолднев 58 минут назад
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perekrestok 38 минут назад
Здорово! Маленькому барсику тепло, едой пахнет и безопасностью!
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2334 поста (2292 в горячем)

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