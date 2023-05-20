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Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты

Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты

Автор:
20 мая 2023 11:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   бьюти сфера   видео   дагестан   салон красоты   скандал   
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Два месяца назад биологический мужик, уверовавший в то, что он девушка, записался на прием в салон красоты, скромно умолчав о смене пола.

По приезду в Дагестан псевдодамочка поспешила навести марафет, но что-то пошло не так. Мастер быстро вычислила, что "клиентка" нестандартная и, видимо, просила коллегу записать на видео их разговор. В процессе беседы она задала логичный вопрос, после чего из трансформера полезла настоящая сущность.


Не совсем понятно, на что рассчитывал парень, но, на всякий случай, ждем видео с извинениями.


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Метки: transgender   бьюти сфера   видео   дагестан   салон красоты   скандал   
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14  комментариев
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9k
Том Сойер Час назад
Писдэц тебе, питарасина - закатывать скандал в дагестанском!!! салоне красоты....
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2k
Alex 8 минут назад
Он еще живой там?
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7k
Slowly 12 минут назад
- Нэт! Нахуа я тагда приэхал?! Я нэ пакину уаш кабинэт!
Ссука, до слёз...
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12k
Shtoppi 24 минуты назад
<<Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты>>
-----------
этот заголовок похож на нездоровый сюрреализм. так что видео смотреть не стал, чтобы не сблевать.
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7k
perekrestok Полчаса назад
Следующее видео будет с похорон этого 3,14дора?
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5k
onebibis 38 минут назад
Абсурдная ситуация, там где живут мусульмане территория для п@дорасов закрытая. Верх безрассудства там проявить себя как транс или ещё кто-то там по п@дорским названиям.
Поэтому реальность данного ролика вызывает сомнение.
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2k
SHAGREEN 55 минут назад
Дёшево. Актёры тек себе. Как можно всерьёз комменироввть эту потанову?
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1k
Виктор Глущенко 56 минут назад
А есть видео где это ... с охраной борется ? Друг спрашивает .
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1k
Эрик 58 минут назад
А что не показали видео, где Аслан "культурно" выпроваживает клиента?
P.S. это насколько нужно быть "недалёким", чтобы оно специально записалось на приём к косметологу в Дагестане ?!
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37k
Александр 59 минут назад
И еще, это в Чечне извиняются, в Дагестане мне кажется просто муж этой женщины с друзьями придут, пришибут в подворотне под радостные аплодисменты зевак и ишакам скормят...
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37k
Александр Час назад
А попроще метода самоубийства нельзя было придумать?
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1k
Антон Час назад
Ещё и в Дагестан поехало)))) разорвут там это.
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