<<Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты>>

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Два месяца назад биологический мужик, уверовавший в то, что он девушка, записался на прием в салон красоты, скромно умолчав о смене пола.
По приезду в Дагестан псевдодамочка поспешила навести марафет, но что-то пошло не так. Мастер быстро вычислила, что "клиентка" нестандартная и, видимо, просила коллегу записать на видео их разговор. В процессе беседы она задала логичный вопрос, после чего из трансформера полезла настоящая сущность.
Осторожно, присутствуют маты
Не совсем понятно, на что рассчитывал парень, но, на всякий случай, ждем видео с извинениями.
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Ссука, до слёз...
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этот заголовок похож на нездоровый сюрреализм. так что видео смотреть не стал, чтобы не сблевать.
Поэтому реальность данного ролика вызывает сомнение.
P.S. это насколько нужно быть "недалёким", чтобы оно специально записалось на приём к косметологу в Дагестане ?!