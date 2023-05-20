<<Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты>>

По приезду в Дагестан псевдодамочка поспешила навести марафет, но что-то пошло не так. Мастер быстро вычислила, что "клиентка" нестандартная и, видимо, просила коллегу записать на видео их разговор. В процессе беседы она задала логичный вопрос, после чего из трансформера полезла настоящая сущность.