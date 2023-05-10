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Увлекательная погоня&nbsp;мотополиции за подозреваемыми в Бразилии⁠⁠

Увлекательная погоня мотополиции за подозреваемыми в Бразилии⁠⁠

Автор:
10 мая 2023 08:21
Метки: Бразилия   Погоня   в мире   видео   мотополиция   полиция   
1915
1
1

Интересный видеоролик полицейской погони за подозреваемыми в бразильских трущобах. Видео от первого лица.

Как в кино

Глеб Егорыч, в фавелы он рвётся, там есть где спрятаться.

Источник:

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Метки: Бразилия   Погоня   в мире   видео   мотополиция   полиция   
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16  комментариев
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2k
Сергей 2 часа назад
И в конце победный смех.
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15k
Совранский 3 минуты назад
Как фильм называется? - я не сначала смотрел!)
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1k
Сергей Зайцев Полчаса назад
Блин крутые гонки. Вот как надо убегать, чел ещё и вдвоем. У нас один не может и километр проехать с ментами на хвосте. Полицай тоже красава, не промах. Наверняка такой же рос )). Они там ваще обезбашенные за рулём.
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6k
Vladimir 46 минут назад
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11k
Властелин 54 минуты назад
Вообще охренительно мне понравилось. Этож как надо хорошо знать местность.
А у бабенки вообще нервы стальные. Я бы сразу обосрался.
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2k
Fiverknot 56 минут назад
Полицейский не промах. С такими навыками подозреваемый лучше бы официально в гонках участвовал, а не криминалом занимался.
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958
Дмитрий 59 минут назад
Доганять легче, чем убегать.
Двойка блин...пару раз чуть конкретно не потерялась на лежачих)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
16k
Голос Вселенной Час назад
Блин... А я ведь болел за хулиганов. Потому как добро и справедливость всегда побеждают (что и произошло в ролике), но мы привыкли болеть за слабого!
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15k
куджо Час назад
Коп словно играючи, так все профессионально, уверенно.... ну и аппарат мощный под ним
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Лихо! Прям Спиди Гонзалес.
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Посмотрел, как в GTA поиграл ))) Правда там ещё и пострелял бы от души )))
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71
ya.leo01 2 часа назад
Вещь!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Не ушел. В Бразилии крутые полицейские. Укладывают очередью, не спрашивая разрешения.
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