Увлекательная погоня мотополиции за подозреваемыми в Бразилии⁠⁠

1915
1
1
Интересный видеоролик полицейской погони за подозреваемыми в бразильских трущобах. Видео от первого лица.
Как в кино
Глеб Егорыч, в фавелы он рвётся, там есть где спрятаться.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мастер маскировки оригинально ушел от полицейской погони
- В Бразилии прохожие помогли преступнику скрыться от полицейских
- Угонщик решил спрятаться от полицейских за припаркованным автомобилем
- В Бразилии ДТП помогло преступнику сбежать от полицейских
- Мимо проходил: сообразительный преступник перехитрил полицейских
Новости партнёров
реклама
А у бабенки вообще нервы стальные. Я бы сразу обосрался.
Двойка блин...пару раз чуть конкретно не потерялась на лежачих)