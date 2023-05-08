Во Владивостоке парень в одиночку разогнал троих агрессивных бородачей

2759
1
1
Они думали, что справятся с ним «одной левой», но ошиблись.
На одной из дорог Владивостока случился конфликт и «на разборку» вышло трое кавказцев. А навстречу им из своего авто вылез парень с перцовым баллончиком в руках.
Перцовка и определила исход битвы: агрессивные ребята отступили, а молодой человек спокойно поехал дальше.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Пассажир московского метро избил пенсионера, который споткнулся о его ногу
- "Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком
- Таксист не позволил себя обмануть
- Разборки дамочек на американской заправке
- Бабушки чуть не устроили потасовку у кассы
Новости партнёров
Но поскольку бородачи - позиция однозначная....точнее антихачная...