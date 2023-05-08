Во Владивостоке парень в одиночку разогнал троих агрессивных бородачей

На одной из дорог Владивостока случился конфликт и «на разборку» вышло трое кавказцев. А навстречу им из своего авто вылез парень с перцовым баллончиком в руках.

Перцовка и определила исход битвы: агрессивные ребята отступили, а молодой человек спокойно поехал дальше.