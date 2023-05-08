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Во Владивостоке парень в одиночку разогнал троих агрессивных бородачей

Во Владивостоке парень в одиночку разогнал троих агрессивных бородачей

Автор:
08 мая 2023 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: бородачи   владивосток   дорога   кавказцы   конфликт   парень   перцовый баллончик   
2759
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Они думали, что справятся с ним «одной левой», но ошиблись.

На одной из дорог Владивостока случился конфликт и «на разборку» вышло трое кавказцев. А навстречу им из своего авто вылез парень с перцовым баллончиком в руках.

Перцовка и определила исход битвы: агрессивные ребята отступили, а молодой человек спокойно поехал дальше.

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Метки: бородачи   владивосток   дорога   кавказцы   конфликт   парень   перцовый баллончик   
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21  комментарий
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7k
Дмитрий Час назад
Неудобно как-то получилось. Так старался, бежал и сразу в е...ло с балончика! Совсем эти славянской внешности оборзели....Да ведь?
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2k
Semёn 8 минут назад
Шакалы
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2k
integral11 10 минут назад
Ослоё.....ов славно укатали! С хера эти обезъяны с Кавказа туда забрались!? Надо их обратно в аулы загонять, козлов тупорылых! Для начала - можно с перцового балончика начать!
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24k
MrGod 17 минут назад
Третьего как отшептало вперёд бежать когда осмотрелся и понял что один, за компанию глазки потрогал и не стал активничать
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888
kolobok263 19 минут назад
это уже подвиг... браво....
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22k
BiZ 24 минуты назад
владивосток - дело на тонкого
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311
Александр Поляков Полчаса назад
Владивосток так далеко. но и туда добралась мусульманская бородатая гадина.
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1k
Уставший кот 39 минут назад
А почему никто не вписался? Сидели, из машины наблюдали... Вот так и живем...
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1k
Prof 41 минуту назад
интересно, а если вместо бородачей были бы свои, то мнения были бы другими. Например: неплохо было бы понять причину конфликта.
Но поскольку бородачи - позиция однозначная....точнее антихачная...
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15k
banzai7 45 минут назад
Хватит обижать кауказцев, они из-за этого по одному боятся ходить.
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12k
Shtoppi 53 минуты назад
стая на одного. в прочем ничего удивительного, это ведь нормально, для настоящих мужчин, по их мнению.
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1k
Константин Час назад
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7k
Компьютер DELL монитором Час назад
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7k
sedoisever Час назад
Парень молодец. Но вы хоть думайте, когда за "красным словцом" гоняетесь. Не может толпа думать, что "справится одной левой"...
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Ай шайтанама!
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August

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