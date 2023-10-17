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В Индии обезьяна вписалась в рабочий коллектив госучреждения

В Индии обезьяна вписалась в рабочий коллектив госучреждения

Автор:
17 октября 2023 08:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   Юмор   животные   забавно   обезьяна   работа   
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Обезьяна пробралась в офис, села за стол с документами и принялась наводить там порядок. Сотрудники пытались отвлечь ее фруктом, но животное было неподкупно — никаких бананов на службе.

Сцену запечатлели в администрации города Сахаранпур.

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Метки: Видео   Индия   Юмор   животные   забавно   обезьяна   работа   
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7  комментариев
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15k
sos1960sos 41 минуту назад
Я даже одного гендиректора такого знаю...
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4k
americos 52 секунды назад
Доказательство реинкарнации
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2k
KE2646 3 минуты назад
А на улице припаркована опущенная приора с номерами регион 05.
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3k
Едондер пуп 13 минут назад
Сколько можно намекать: под стол взятку клади, камеры не видишь, что ли?
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44k
Игорь 18 минут назад
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2k
Rom Полчаса назад
Руководитель пришел.
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5k
Alex Полчаса назад
А в Москве они пока плохо вписываются в общество
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