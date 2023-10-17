В Индии обезьяна вписалась в рабочий коллектив госучреждения

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Обезьяна пробралась в офис, села за стол с документами и принялась наводить там порядок. Сотрудники пытались отвлечь ее фруктом, но животное было неподкупно — никаких бананов на службе.
Сцену запечатлели в администрации города Сахаранпур.
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