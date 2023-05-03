FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6393 поста • 3043 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Как с помощью карандаша перемотать кассету: современных школьников вопрос поставил в тупик

Как с помощью карандаша перемотать кассету: современных школьников вопрос поставил в тупик

Автор:
03 мая 2023 16:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Современное поколение   видео   дети   карандаш   кассета   перемотка кассеты   утерянные навыки   
1483
1
1

Казалось бы, пару-тройку десятилетий назад каждый ребёнок сумел бы без запинки выполнить это задание. А нынешние дети не знают, с какой стороны подойти к этой кассете.

Еще деды и даже, возможно, отцы этих самых девочек и мальчиков перематывали кассеты с помощью карандаша. Но "древние технологии" практически утеряны, и современное поколение знает лишь теорию, а практических навыков у школяров нет.


Впрочем, чему удивляться: посади за прялку 40-летнюю женщину - и скорее всего получишь тот же результат. А еще через лет 10 наверняка с таким же удивлением будут смотреть на компьютерные мыши.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Современное поколение   видео   дети   карандаш   кассета   перемотка кассеты   утерянные навыки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Опиум для народа Час назад
А ты , автор, лапти плести умеешь? Хомут на лошадь одеть? Ну и поколение пошло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Василич Минуту назад
А зачем им это надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
sanchesS80 Минуту назад
Ну в современной жизни это совершенно не нужное знание. Ну вот серьёзно, вероятность воспользоваться кассетой, да еще чтобы крутить рукой пришлось, почти нулевая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 6 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ПЕТР 9 минут назад
а что такое кассета им объяснили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun 15 минут назад
Дать человеку предмет, который он видит первый раз в своей жизни, и ржать с того, что он не знает, что с ним делать, - так себе повод постебаться. Здесь как минимум нужно было поставить кассету (вставить в магнитофон и дать послушать), чтобы они увидели принцип работы, а потом уже можно "умничать" с карандашом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kostick 18 минут назад
крайне редко вообще пользовался карандашом. разве что когда склеивать ленту приходилось. экономия батареек мизерная. нормальный маг перематывал от силы за минуту. а 373 батарейка стоила 17 коп. 6 штук 1,02 ре. не так и дорого, за возможность музычку на улице послушать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бабай Полчаса назад
Вы бы еще им предложили разжечь примус и приготовить на нем еду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Pyramid Head Полчаса назад
мдааа.. со смекалкой у нынешней молодёжи туго) не обязательно знать, можно ведь додуматься, но нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
RDen 36 минут назад
или ну Ок, 50-60 летние многие знают как с этим обращаться?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
RDen 40 минут назад
ну это да..но про наше поколение (70х) тоже можно сказать - далекооо не каждый сможет зарядить перфоленту в считыватель программатора...Ибо не всем это нужно было знать. Так же теперь поколение не знает что такое кассета. Просто это не нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
981
Sumrak58100 48 минут назад
Я больше скажу: лет 70-80 назад дети тоже не смогли бы с помощью карандаша перемотать кассету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ruslan d 53 минуты назад
Ну как зарядить катухи в бабинный магнитофон сейчас поставит в тупик не мало взрослых... Ну или как пленку в фотик установить ... Откуда им это знать , да и зачем ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh Час назад
только долбеба это может поставить в тупик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Час назад
Наверное ничего страшного в этом нет. Это называется -общественный прогресс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil Час назад
"А нынешние дети не знают, с какой стороны подойти к этой кассете." А оно им нужно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

180108



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Чем поразили ученых зубы Ивана Грозного
Чем поразили ученых зубы Ивана Грозного
Ferrari Алена Проста выставят на аукцион
Ferrari Алена Проста выставят на аукцион
Будь человеком!
Будь человеком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коварная аллергия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#машина#аварии#авто аварии#факты#знаменитости#кошка#забавно
#Юмор#интересно#автомобили#позитив#дтп#подборка#улыбнуло#люди#маразм#знакомства
#Прикол#животные#автомир#в мире#шоу бизнес#полиция#кот#США#Еда#картинки
Китайский марсоход нашёл признаки жидкой воды на Марсе Китайский марсоход нашёл признаки жидкой воды на Марсе Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован Обезьяна на мотоцикле попыталась выкрасть ребенка Обезьяна на мотоцикле попыталась выкрасть ребенка Опыт — это бесценно! Противостояние мальчика против лопаты Опыт — это бесценно! Противостояние мальчика против лопаты Женщина была вынуждена рожать на парковке роддома Женщина была вынуждена рожать на парковке роддома Подарок жене-изменнице на день рождения дочери Подарок жене-изменнице на день рождения дочери

На что жалуетесь?

Вернуться