Как с помощью карандаша перемотать кассету: современных школьников вопрос поставил в тупик

Казалось бы, пару-тройку десятилетий назад каждый ребёнок сумел бы без запинки выполнить это задание. А нынешние дети не знают, с какой стороны подойти к этой кассете.
Еще деды и даже, возможно, отцы этих самых девочек и мальчиков перематывали кассеты с помощью карандаша. Но "древние технологии" практически утеряны, и современное поколение знает лишь теорию, а практических навыков у школяров нет.
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Впрочем, чему удивляться: посади за прялку 40-летнюю женщину - и скорее всего получишь тот же результат. А еще через лет 10 наверняка с таким же удивлением будут смотреть на компьютерные мыши.
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