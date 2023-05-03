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Кот и пёс подставили своего товарища

Кот и пёс подставили своего товарища

Автор:
03 мая 2023 08:33
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Пёс   видео   животные   кот   подстава   собаки   
1963
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Камера видеонаблюдения, установленная в доме, запечатлела момент падения телевизора. Кот на глазах у псов скинул устройство на пол и вместе с ними бросился наутёк. Вслед за коварством последовало предательство.

Две подставы в одном видео

Новый уровень китайских постановок.

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Метки: Прикол   Пёс   видео   животные   кот   подстава   собаки   
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1k
Tάρβοs Час назад
Хорошо надрессировали
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22k
weiter Час назад
А я чё? А я ничё.
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17k
RDen Час назад
кот на последней секунде, действительно
Всё таки их двое осталось. А мог бы и один. Тогда не отвертеться.
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Krasava

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