Кот и пёс подставили своего товарища

1963
1
1
Камера видеонаблюдения, установленная в доме, запечатлела момент падения телевизора. Кот на глазах у псов скинул устройство на пол и вместе с ними бросился наутёк. Вслед за коварством последовало предательство.
Две подставы в одном видео
Новый уровень китайских постановок.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот
- Пока хозяев нет дома
- Домашние животные до и после купания
- Забавный котёнок решил помериться силами с псом
- Два инвалида и модель: собака не захотела выполнять команду хозяина
Новости партнёров
реклама