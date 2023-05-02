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Пьяного водителя ванны на колёсах задержали в Краснодарском крае

Пьяного водителя ванны на колёсах задержали в Краснодарском крае

Автор:
02 мая 2023 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   ванна   видео   изобретатель   краснодарский край   транспортное средство   
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Кулибин умудрился заявить полицейским, что недоволен скоростью своего "ванномобиля".

Житель кубанской станицы Кугоейской "прокачал" чугунную ванну и решил погонять на ней (точнее, в ней) на зависть всем односельчанам по населённому пункту. Однако вскоре был остановлен сотрудниками ДПС, которые немало удивились такому транспортному средству и состоянию пилота. Покидать "салон" своей комфортабельной "ласточки" мужчина поначалу отказывался, не понимая, чего от него хотят правоохранители — всё ведь нормально!

Поскольку самоделкин напрочь отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения как на месте, так и медучреждении, его чудо-ванну отправили на штрафстоянку, а ему выписали административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования ").

Как стало известно, кубанский Кулибин присоединил к ванне двигатель от скутера Suzuki, руль от него же и колёса от телеги — слепил из того, было. Главное, чтобы теперь ковёр-самолёт не соорудил в отместку за изъятие "ванномобиля".

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Метки: ДПС   ванна   видео   изобретатель   краснодарский край   транспортное средство   
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8  комментариев
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Олег Час назад
а по сути- если двигатель до 50 кубов, то штрафануть за пьянку за рулем не получится.
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7k
Николай 40 минут назад
Самокатчиком прикидывался бы и все... им нынче срать на нормы ПДД по классификации ТС и соответственно категории ВУ для них... по этому им можно и по дороге и по тротуару и по зебре не спешиваясь...
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8k
Борис Карабанов Час назад
Главное - патриотичные ленточки! Но, не помогло. За убеждения мужик пострадал!
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