Пьяного водителя ванны на колёсах задержали в Краснодарском крае

Кулибин умудрился заявить полицейским, что недоволен скоростью своего "ванномобиля".
Житель кубанской станицы Кугоейской "прокачал" чугунную ванну и решил погонять на ней (точнее, в ней) на зависть всем односельчанам по населённому пункту. Однако вскоре был остановлен сотрудниками ДПС, которые немало удивились такому транспортному средству и состоянию пилота. Покидать "салон" своей комфортабельной "ласточки" мужчина поначалу отказывался, не понимая, чего от него хотят правоохранители — всё ведь нормально!
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Поскольку самоделкин напрочь отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения как на месте, так и медучреждении, его чудо-ванну отправили на штрафстоянку, а ему выписали административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования ").
Как стало известно, кубанский Кулибин присоединил к ванне двигатель от скутера Suzuki, руль от него же и колёса от телеги — слепил из того, было. Главное, чтобы теперь ковёр-самолёт не соорудил в отместку за изъятие "ванномобиля".
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