Пьяного водителя ванны на колёсах задержали в Краснодарском крае

Поскольку самоделкин напрочь отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения как на месте, так и медучреждении, его чудо-ванну отправили на штрафстоянку, а ему выписали административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования ").



Как стало известно, кубанский Кулибин присоединил к ванне двигатель от скутера Suzuki, руль от него же и колёса от телеги — слепил из того, было. Главное, чтобы теперь ковёр-самолёт не соорудил в отместку за изъятие "ванномобиля".