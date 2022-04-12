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Forestdude
Два в одном: ванна и душевая кабинка
(1 видео)
Автор:
Forestdude
12 апреля 2022 13:35
Сообщество :
Фабрика идей
Метки:
Ватермарк
ванна
видео
дизайн
дом
душ
интересно
Forestdude
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7
комментариев
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3k
Veprь в напряге
2 часа назад
А чё, может смысл в ловушке для тёщи? …подкрался, прихлопнул и душ на полную – ой, неСчастье то какое?
3
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777
lashadko
18 минут назад
Для типовой городской застройки такое решение мало реализуемо.
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20k
Serg2001
2 часа назад
А соседи снизу не против, что у них на потолке жопа чьей-то ванной торчит?... )
1
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214
Антошка
2 часа назад
А что мешает просто под душем постоять без этой дощечки? Очень автору этой сраной задумки хочется найэбнудзя об кафель из-под потолка?
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44k
dima423
2 часа назад
а просто в ванной постоять и душ принять нельзя? обязательно на крышке надо?)
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1k
Пошляк Стебаныч
dima423
2 часа назад
А как же ещё подъёмник убить?
0
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112
Михаил
dima423
52 минуты назад
Так двое могут одновременно мыться: один лежать в ванне, а второй принимать душ )
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