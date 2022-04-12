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Два в одном: ванна и душевая кабинка

Два в одном: ванна и душевая кабинка (1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 13:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Ватермарк   ванна   видео   дизайн   дом   душ   интересно   

Forestdude

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7  комментариев
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3k
Veprь в напряге 2 часа назад
А чё, может смысл в ловушке для тёщи? …подкрался, прихлопнул и душ на полную – ой, неСчастье то какое?
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777
lashadko 18 минут назад
Для типовой городской застройки такое решение мало реализуемо.
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20k
Serg2001 2 часа назад
А соседи снизу не против, что у них на потолке жопа чьей-то ванной торчит?... )
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214
Антошка 2 часа назад
А что мешает просто под душем постоять без этой дощечки? Очень автору этой сраной задумки хочется найэбнудзя об кафель из-под потолка?
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44k
dima423 2 часа назад
а просто в ванной постоять и душ принять нельзя? обязательно на крышке надо?)
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112
Михаил dima423 52 минуты назад
Так двое могут одновременно мыться: один лежать в ванне, а второй принимать душ )
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