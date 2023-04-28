Орангутан пожалел, что пристал к выдрам

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Озорной орангутан решил прогнать пучком травы компанию выдр. Однако он недооценил маленьких хищников и получил отпор.
Не стоило приставать к выдрам.
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Эта молодая обезьяна была замечена в «истерике», когда троица игривых выдр пыталась украсть его специальное одеяло.
Маловероятное перетягивание каната разразилось, когда семья восточных когтистых выдр попыталась вырвать несколько одеял у четырехлетнего орангутанга Берани.
Можно увидеть, как трио преследует юношу, который изо всех сил дразнит выдр своими одеялами, пока они играют вместе.
Эти два вида, которые обычно живут порознь, стали крепкими друзьями, когда сотрудники их дома в зоопарке Пайри Дайза в Бельгии решили провести реку выдр через территорию орангутана.
Однако, как показывают эти забавные кадры, как бы они ни любили друг друга, игривые приятели не всегда сходятся во взглядах.