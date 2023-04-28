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Орангутан пожалел, что пристал к выдрам

Орангутан пожалел, что пристал к выдрам

Автор:
28 апреля 2023 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Реакция   видео   выдры   животные   орангутан   
1207
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Озорной орангутан решил прогнать пучком травы компанию выдр. Однако он недооценил маленьких хищников и получил отпор.

Не стоило приставать к выдрам.

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Метки: Прикол   Реакция   видео   выдры   животные   орангутан   
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10  комментариев
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11k
Владимир 2 часа назад
Да они просто так развлекаются. Автоперевод:

Эта молодая обезьяна была замечена в «истерике», когда троица игривых выдр пыталась украсть его специальное одеяло.

Маловероятное перетягивание каната разразилось, когда семья восточных когтистых выдр попыталась вырвать несколько одеял у четырехлетнего орангутанга Берани.

Можно увидеть, как трио преследует юношу, который изо всех сил дразнит выдр своими одеялами, пока они играют вместе.

Эти два вида, которые обычно живут порознь, стали крепкими друзьями, когда сотрудники их дома в зоопарке Пайри Дайза в Бельгии решили провести реку выдр через территорию орангутана.

Однако, как показывают эти забавные кадры, как бы они ни любили друг друга, игривые приятели не всегда сходятся во взглядах.
Ссылка youtu.be
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4k
просто Дмитрий 17 минут назад
наверное пистонец какой-то
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6k
Dima 43 минуты назад
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5k
jfk Час назад
[мат] рыжий
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6k
sumrаknn 2 часа назад
А человекорукий то - хорош, дал звезды нелюдям.
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15
RDV sumrаknn Час назад
Ты по себе то о чужих предках не суди)))
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Себастьян Перейра

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