Приключения Ким Чен Ына. Весёлая переозвучка

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын тестирует общественный транспорт и не только. Забавная переозвучка для поднятия настроения.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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А вообще печально это все.
Напомнило наших уезданцев-музыкантов и прочих якобы деятелей культуры. Сейчас их под крыло взял госдеп и они вещают какую-то хрень про Россию, за это им дают выступать в Латвиях, Грузиях и кидают мелочь в протянутую руку... Кидают не за то, что они хорошо поют, красиво танцуют или еще чем-то интересны публике. Кидают только за их антироссийскую позицию. Это и есть их единственный "талант".
Отсутствие способностей компенсируют громким лаем по команде хозяина.
Вот это видео из той же серии.
Любой дегенерат без характера, трудолюбия, способностей может оскорбить (в песне, видео, тексте) ненавистного Западу человека и вот у нас уже новый "певец", "режиссер", "журналист-писатель", которого пихают во все дырки...
Дикая похабень.
Но меня интересует другое. Два три раза в месяц на фишках появляется подобное дерьмо. Зачем? Почему?
Анти-северокорейская пропаганда - это редакционная политика фишек?