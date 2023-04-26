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Приключения Ким Чен Ына. Весёлая переозвучка

Приключения Ким Чен Ына. Весёлая переозвучка

Автор:
26 апреля 2023 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Северная Корея   Юмор   видео   ким чен ын   переозвучка   
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын тестирует общественный транспорт и не только. Забавная переозвучка для поднятия настроения.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Прикол   Северная Корея   Юмор   видео   ким чен ын   переозвучка   
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12  комментариев
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27k
Киры4 Час назад
Чушь полная.
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16k
K7OO 8 минут назад
Зашел на канал этого перца - чел увлеченно разбирает клипы Моргенштерна, Дани Милохина, Бузовой и прочих столпов мировой культуры, так что уровень "юмора" вполне понятен. Чего ему вдруг вштырилось переключиться на Ким Чен Ына - вот это действительно странно..
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17k
Роберт Шекли 15 минут назад
Оборжаться можно
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45k
Aleksandr 20 минут назад
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74k
Доктор Джонс Полчаса назад
Детский сад...
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9k
krivsan 36 минут назад
вот зачем пускать такие ролики??посмеяться? человек который перед пиндосами не ссыт,я его уважаю
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12k
harlamov 41 минуту назад
Голос омерзительный, содержание - бред шизофреника, весь юмор это мат и шутки про пердеж... Но ведь тут правильная поветочка - смеемся над Диктатором Кимом, поэтому все дружно делаем вид, что автор гений и юморист от бога...
А вообще печально это все.
Напомнило наших уезданцев-музыкантов и прочих якобы деятелей культуры. Сейчас их под крыло взял госдеп и они вещают какую-то хрень про Россию, за это им дают выступать в Латвиях, Грузиях и кидают мелочь в протянутую руку... Кидают не за то, что они хорошо поют, красиво танцуют или еще чем-то интересны публике. Кидают только за их антироссийскую позицию. Это и есть их единственный "талант".
Отсутствие способностей компенсируют громким лаем по команде хозяина.
Вот это видео из той же серии.
Любой дегенерат без характера, трудолюбия, способностей может оскорбить (в песне, видео, тексте) ненавистного Западу человека и вот у нас уже новый "певец", "режиссер", "журналист-писатель", которого пихают во все дырки...
Дикая похабень.
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71
Алексей Бляйбтрой 46 минут назад
озвучка полный отстой
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31k
Ashabad 49 минут назад
Идиотизм.
Но меня интересует другое. Два три раза в месяц на фишках появляется подобное дерьмо. Зачем? Почему?
Анти-северокорейская пропаганда - это редакционная политика фишек?
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29k
Ваня Час назад
что это за говно?!!
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861
Uganda Час назад
Для школоты. Очень печально.
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2k
Медвежопок Час назад
лет в 13 может быть такая чушь и кажется смешной
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