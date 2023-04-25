Кот допустил ошибку в расчётах

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Кот дождался, пока хозяйка покинет кухню и отправился за едой, спрятанной в шкафчике. Однако его безупречный, казалось бы, план дал сбой.
Миссия провалена
Тот самый момент, когда у тебя лапки.
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