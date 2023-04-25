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Сообщество Без кота и жизнь не та 1573 поста • 467 подписчиков подписаться
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Кот допустил ошибку в расчётах

Кот допустил ошибку в расчётах

Автор:
25 апреля 2023 11:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   животные   консервы   план   
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Кот дождался, пока хозяйка покинет кухню и отправился за едой, спрятанной в шкафчике. Однако его безупречный, казалось бы, план дал сбой.

Миссия провалена

Тот самый момент, когда у тебя лапки.

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Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   животные   консервы   план   
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8  комментариев
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
всё сделал как надо но у тебя лапки
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31k
koleos72 49 минут назад
Идёшь на "дело", бери с собой тело(человека)!
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12k
Graf_Dracula Час назад
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Постанова явно
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1k
xannar Час назад
Отлично смонтировано ))))
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27k
Лис 2 часа назад
Это фантастика. Кот обыкновенный будет доставать своего кожаного мешка истошным мявом "Дай пожрать". Просто и эффективно. Но кино прикольное.
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Alex Chebrikov

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