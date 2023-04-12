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"Просто нужно быть настоящим мужиком": украинка окончательно разочаровалась в немцах и жалуется

"Просто нужно быть настоящим мужиком": украинка окончательно разочаровалась в немцах и жалуется

Автор:
12 апреля 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   беженка   видео   девушки   жалоба   забавно   немцы   украинка   
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Девушку не устраивает поведение немецких парней, которые ведут себя не по-мужски. За год в Европе она абсолютно разуверилась в том, что сможет найти себе подходящую пару. Печаль-беда.

Первые впечатления от жизни в "жирной" Европе у некоторых девушек могут быть подпорчены от общения с местными парнями. К примеру, эта украинка не понимает, почему немецкие мужчины ведут себя как-то не так. Они самодостаточны, и не хотят платить за девушек в кафе. И вообще, хочешь - приезжай, не хочешь - никто не будет уговаривать. Как же так?


Вообще, у украинок почему-то очень много требований к европейцам. Девушки не понимают, почему их кавалеры не стремятся баловать своих пассий дорогими подарками и не ведутся на намёки. Да что там - даже если немцу прямым текстом сказать, что его возлюбленной нужен айфон, он не почешется. А еще эти фрицы заставляют убирать квартиру. Совсем охамели!


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Метки: Германия   беженка   видео   девушки   жалоба   забавно   немцы   украинка   
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128  комментариев
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25k
Влад 4 часа назад
А что не так? Хотели равноправия - жрите, не обляпайтесь.
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730
elena 4 минуты назад
ну у нее менталитет девочки для папика. почему нет - если запрос есть. Но в европе немного под-другому.
Но есть и особенности - все на равных это все на равных - и для мужчины тоже. Внешность - если женщина красивая, то мужчина тоже (следит за телом и внешностью), работают на равне - уборка по дому, дети, мытье полов, готовка - тоже на равных,
За билеты к нему по идее - они должны были бы скинуться. Но даже в этих рамках многие мужчины все равно ухаживают - приглашают в кино или ресторан, если девушка женственная и отвечает взаимностью. Но все с спокойных конечно пределах, разумных.
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921
Nik Nik 7 минут назад
Хохляцкая арийка.....)))
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30k
koleos72 10 минут назад
Потому что фрицы женятся на иностранках что-бы не платить за клининг, ресторан и проституток! А ты его по ресторанам таскаешь! Если бы ты хотела [мат].ться, готовить и прибираться, тогда бы быстро нашла себе мужика, который тебе Nokia купил бы!
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4k
Трям 12 минут назад
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6k
Vladimir 13 минут назад
Вызывайте медведя из зимнего отпуска. Тут его клиентка.
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3k
Natalia 19 минут назад
блин, а я вот хотела бы себе такого партнера... самодостаточного, увлеченного тем, чем занимается, которому не свойственна роль папочки, который обязан всем и каждому. С которым можно чувствовать себя свободно. Я в состоянии сама себе все купить и покупаю, от недвижимости до еды, но есть у нас в менталитете такое, что приветствуется созависимость в отношениях. Мужчина должен содержать, женщина обслуживать и вокруг этого крутится быт и дети. Убрать зависимость финасово-бытовую и вот уже это чужие люди, которые даже слышать и чувствовать друг друга не могут и не хотят. Ни в коем случае никого не хочу обидеть. У нас самые прекрасные мужчины. Но зачастую воспитанные, что вечно всем все должны и наплевательском отношении к своему душевному состоянию, на чем и выезжают авторы таких вот роликов (
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2k
Semёn Полчаса назад
Пущай домой валит!!!
Всей европе рекомендую этот мусор иметь по полной, на обещать все че захотят, отчпокать и указать направление!!!... Всем МИР!
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25k
Slawa49 37 минут назад
кстати если смыть с нее всю штукатурку она наверное на голума будет похожа
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25k
Slawa49 38 минут назад
сама можешь?? ну и велком на украину к тарасикам)))))))))))
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25k
Slawa49 41 минуту назад
а как еще относится к продажной телке??
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458
Руслана Тарасова 45 минут назад
Типичный менталитет "хoxлушки" : "....я тут до вас у Европку приехала, быстро мне всё на халяву дали". А тут прилетела злая птичка "обломинго" и молодым , а уж тем более успешным жителям Европы , глубоко начхать на потуги и желания какой-то там девицы, из какой-то там Украины. Они ведь действительно удивлены подобными. Эта барышня явно руководствуется , живя там, только одним тезисом: " Мне все должны" и очень удивлена когда он не сработал. И самое примечательное, она и ей подобные, живут по той схеме отношений и "хотелок" к которым привыкли дома. То ,что они сейчас вне дома, в другой стране, с другим менталитетом , это им понимать неинтересно.
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339
Graf Otodrakula Руслана Тарасова 24 минуты назад
а что ,русские [мат] ,коих сейчас чуть ли не почти все девушки не такие же?!!
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36
dasn7 Graf Otodrakula 14 минут назад
Граф, вы не шарите в генетике - речь как раз идёт о русских, возомнивших себя "окраиньцямы", то есть принявшими своё место жительства в качестве эрзац-национальности.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 50 минут назад
Нормально относиться к шалаве?

Ты можешь и без него?
Так и он БЕЗ тебя нормально обойдётся.
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282
zolotoman Час назад
Менталитет типичной прос....тутки.
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655
Я здесь транзитом Час назад
Что за уёжище на видео? Оно в маске Фантомаса или молдавские штукатуры её так обработали?
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11k
kaboza Час назад
собственно что и требовалось доказать, с ленинградки изменений нет.
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1k
Просто прохожий Час назад
А эта хохлобл... дь никак не угомонится, когда ей уже ипа ло разобьют. Кому эта подстилка вообще нужна?
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1k
SmartCat101 Час назад
почему эта тупая мразь уверена в том, что ей все должны?
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9k
Oleg Час назад
ля, что у неё с лицом... ну всё понимаю, но накуя такой фильтр то? доска и куча дырок... ипанутые.
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5k
Андрей Час назад
опять новый айфон не хотят дарить? да что ж такое то!
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88k
Феофан Час назад
Это эта же мукла плакала про то, как она на айфон намекала?
В чем не правы немцы? Меркантильная сука и есть.
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