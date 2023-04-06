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Мангусты набросились на питона, пытавшегося&nbsp;задушить их сородича

Мангусты набросились на питона, пытавшегося задушить их сородича

Автор:
06 апреля 2023 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Африка   ЮАР   в мире   видео   животные   мангусты   питон   
1165
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В ЮАР питон решил полакомиться мангустом и попытался задушить его. Однако планам хищника не суждено было сбыться. Толпа сородичей мангуста набросилась на пресмыкающееся и принялась терзать его.

Один за всех и все за одного

Разъярённые мангусты с криками атаковали питона. Зверьки начали грызть тело змеи и выдирать из него куски.

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Метки: Африка   ЮАР   в мире   видео   животные   мангусты   питон   
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12  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
А точно, что бедный питончик первым напал?
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191
dee 3 минуты назад
пинда шнурку
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10k
Axel 16 минут назад
Ты не на том районе быковать вздумал червяк! Счас еще пахан подтянется...
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7k
PARTY_zan Полчаса назад
Так змеи для мангустов - обычный рацион
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74k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Топпер Харли 41 минуту назад
Питон походу не читал про Рикки-Тикки-Тави) Нашел с кем связаться.
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584
Exciter 50 минут назад
Да уж, не туда заполз червяк!
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464
Дмитрий Час назад
Поправьте теги. Мангусты не хорьки. Они из семейства мангустовых, кое выделено из виверровых. Вообще рядом не стояли.
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32k
Юр21 Час назад
Мангусты толпой душат питона... Довольно двусмысленно звучит...
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53k
dima423 Час назад
пи*да шнурку) порвали в клочья
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15k
ss Час назад
Жрут они его. Живьём.
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Alex Chebrikov

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