Мангусты набросились на питона, пытавшегося задушить их сородича

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В ЮАР питон решил полакомиться мангустом и попытался задушить его. Однако планам хищника не суждено было сбыться. Толпа сородичей мангуста набросилась на пресмыкающееся и принялась терзать его.
Один за всех и все за одного
Разъярённые мангусты с криками атаковали питона. Зверьки начали грызть тело змеи и выдирать из него куски.
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