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Как быстро избавиться от назойливых насекомых

Как быстро избавиться от назойливых насекомых

Автор:
09 апреля 2023 14:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   лето   насекомые   полезный совет   факир   
2098
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Помните летние вечера на природе, когда мотыльки, мушки и комары активно пытаются забраться во всякие места, где им совсем не рады?

Оказывается есть одно решение, позволяющее моментально от них избавиться, вот только один нюанс в этом рецепте есть. Пользоваться таким методом может только факир-профессионал, простым смертным остаётся только завидовать.

Но, согласитесь, метод-то рабочий!

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Метки: Юмор   видео   лето   насекомые   полезный совет   факир   
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9  комментариев
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32
Андрей Час назад
открою автору секрет ,необязательно делать как на видео ! достаточно обычного балончика с чем то легкогорючим и зажигалки ! эфект тот же !
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4k
Трям 51 минуту назад
[мат] не нужен. Достаточно баллончика duster-br в перевернутом состоянии. Кто не в теме... кароче огнеметы сосут )))
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753
Igor Grishaev 55 минут назад
Поджечь выхлоп после глотка спирта.. интересная мысль.
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1k
Мария Коненкова Час назад
ТС, вы вроде с орфографией дружите, у вас в тексте ни одной ошибки, в том числе и в -тся и -ться. Что ж вы в заголовке-то косячите, поправьте!
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