Как быстро избавиться от назойливых насекомых

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Помните летние вечера на природе, когда мотыльки, мушки и комары активно пытаются забраться во всякие места, где им совсем не рады?
Оказывается есть одно решение, позволяющее моментально от них избавиться, вот только один нюанс в этом рецепте есть. Пользоваться таким методом может только факир-профессионал, простым смертным остаётся только завидовать.
Но, согласитесь, метод-то рабочий!
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