Неадекват на дороге переполошил весь автобус

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Весна идёт, весне дорогу! А вместе с весной шагает и весеннее обострение у некоторых личностей.
Эти крайне занимательные кадры из г. Кохма (Ивановская область). Молодой человек возомнил себя Дон Кихотом и отважно кидался на машины, видимо принимая их за чудовищ. Из чудовищ периодически выходили демоны и давали тумаков отважному психу. Его "подвиги" записали на видео пассажиры автобуса, эмоций у них было через край.
Лучший курятник года! (смотреть со звуком)
Хороший маршрут и есть на что посмотреть!
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