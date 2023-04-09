Неадекват на дороге переполошил весь автобус

Эти крайне занимательные кадры из г. Кохма (Ивановская область). Молодой человек возомнил себя Дон Кихотом и отважно кидался на машины, видимо принимая их за чудовищ. Из чудовищ периодически выходили демоны и давали тумаков отважному психу. Его "подвиги" записали на видео пассажиры автобуса, эмоций у них было через край.