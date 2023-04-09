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Неадекват на дороге переполошил весь автобус

Неадекват на дороге переполошил весь автобус

Автор:
09 апреля 2023 10:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   автобус   весна   видео   дорога   ивановская область   
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Весна идёт, весне дорогу! А вместе с весной шагает и весеннее обострение у некоторых личностей.

Эти крайне занимательные кадры из г. Кохма (Ивановская область). Молодой человек возомнил себя Дон Кихотом и отважно кидался на машины, видимо принимая их за чудовищ. Из чудовищ периодически выходили демоны и давали тумаков отважному психу. Его "подвиги" записали на видео пассажиры автобуса, эмоций у них было через край.

Хороший маршрут и есть на что посмотреть!

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Метки: Юмор   автобус   весна   видео   дорога   ивановская область   
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4  комментария
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Горожанин 46 минут назад
Надо было полицейскому ногой делать Флойда.
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Echo 48 минут назад
Блин, где то весна, а тут -20 и снег идет
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