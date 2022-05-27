Чувство, когда приходишь в тренажёрный зал весной

840
1
1
Что такое подснежник? Цветок? Не только. Подснежниками в тренажёрных залах называют новичков, которые весной приходят быстренько подкачаться к лету. Чаще всего они не умеют пользоваться тренажерами и не хотят оплатить хотя бы несколько занятий с тренером. Не обходится и без всевозможных приколистов. В результате в "качалках" можно наблюдать следующую картину.
Обычный день в качалке весной.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Хоккейная драка с неожиданной развязкой
- Мужчина и доска для сноуборда нашли друг друга
- Спортсмена задело за живое
- Парень решил не догонять укатившийся блин в тренажёрном зале
- Реакция футболистки, увидевшей на экране свой сломанный нос
Метки: Спорт Юмор весна видео подснежники прикол тренажёрный зал
Новости партнёров