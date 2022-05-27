Чувство, когда приходишь в тренажёрный зал весной

Что такое подснежник? Цветок? Не только. Подснежниками в тренажёрных залах называют новичков, которые весной приходят быстренько подкачаться к лету. Чаще всего они не умеют пользоваться тренажерами и не хотят оплатить хотя бы несколько занятий с тренером. Не обходится и без всевозможных приколистов. В результате в "качалках" можно наблюдать следующую картину.

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Обычный день в качалке весной.