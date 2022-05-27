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Чувство, когда приходишь в тренажёрный зал весной

Чувство, когда приходишь в тренажёрный зал весной

Автор:
27 мая 2022 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Юмор   весна   видео   подснежники   прикол   тренажёрный зал   
840
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Что такое подснежник? Цветок? Не только. Подснежниками в тренажёрных залах называют новичков, которые весной приходят быстренько подкачаться к лету. Чаще всего они не умеют пользоваться тренажерами и не хотят оплатить хотя бы несколько занятий с тренером. Не обходится и без всевозможных приколистов. В результате в "качалках" можно наблюдать следующую картину.
Обычный день в качалке весной.

Источник:

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Метки: Спорт   Юмор   весна   видео   подснежники   прикол   тренажёрный зал   
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3  комментария
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14k
эмосурикат прямоползающий 47 минут назад
а вообще не все тренеры одинаково полезны
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14k
эмосурикат прямоползающий 48 минут назад
видео веселое
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9k
Владимир Час назад
с камерой явно тренируется папарацци, видимо )
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Mr.Adamson

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