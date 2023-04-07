Американские копы перепутали адрес вызова и по ошибке пристрелили ни в чем не повинного мужчину

Он просто открыл свою дверь с оружием в руках.
Трагическая ошибка оборвала жизнь 52-летнего Роберта Дотсона. В минувшую среду он погиб от рук полицейских, и, при этом, совершенно напрасно. В тот день в полицию Фармингтона (город в северо-восточной части штата Нью-Мексико, примерно в 50 милях к востоку от границы с Аризоной) поступил вызов о домашнем насилии. Копы выехали по указанному адресу. Прибыв на место, они наткнулись на вооруженного мужчину, который открыл дверь. Метким выстрелом полицейские ликвидировали домовладельца, а затем услышали ответные выстрелы. Как оказалось, в перестрелку с полицией вступила жена погибшего, спрятавшаяся в доме.
Однако когда женщина поняла, что имеет дело со стражами порядка, она отбросила оружие и осталась жива. Что касается её мужа, он погиб по нелепой случайности, т.к. полицейские перепутали дома - они приняли вызов по адресу 5308 Valley View Avenue, но вместо этого постучали в парадную дверь на 5305 Valley View Avenue. Кто же знал, что непрошенных гостей встретят с оружием?
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Начальник полиции Фармингтона сообщил, что его сердце разбито из-за этой чудовищной ошибки. Он также заявил, что в течение недели будет опубликована запись с нательной камеры наблюдения полицейского и, конечно, по этому инциденту будет проведена внутренняя проверка.
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а уж у мужика то, которого пристрелили, как оно разбито...
Его сердце будет разбито!?
И это всё!?
Они на нервах.
И я че-то не могу найти инфы, чувак был белый или черный?
А в фавелах копы вообще с автоматами патрулируют, к слову.
Так, что мимо твои доводы
Если граждане не имеют право на ношение огнестрельного оружия, то и стражам порядка максимум - палку.
А так бандиты мочат граждан, копы мочат граждан.
И куды бедному хрестьянину податься?