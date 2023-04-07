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Американские копы перепутали адрес вызова и по ошибке пристрелили ни в чем не повинного мужчину

Американские копы перепутали адрес вызова и по ошибке пристрелили ни в чем не повинного мужчину

Автор:
07 апреля 2023 20:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   вызов   застрелили   копы   ошибка   полиция   фармингтон   
2182
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Он просто открыл свою дверь с оружием в руках.

Трагическая ошибка оборвала жизнь 52-летнего Роберта Дотсона. В минувшую среду он погиб от рук полицейских, и, при этом, совершенно напрасно. В тот день в полицию Фармингтона (город в северо-восточной части штата Нью-Мексико, примерно в 50 милях к востоку от границы с Аризоной) поступил вызов о домашнем насилии. Копы выехали по указанному адресу. Прибыв на место, они наткнулись на вооруженного мужчину, который открыл дверь. Метким выстрелом полицейские ликвидировали домовладельца, а затем услышали ответные выстрелы. Как оказалось, в перестрелку с полицией вступила жена погибшего, спрятавшаяся в доме.


Однако когда женщина поняла, что имеет дело со стражами порядка, она отбросила оружие и осталась жива. Что касается её мужа, он погиб по нелепой случайности, т.к. полицейские перепутали дома - они приняли вызов по адресу 5308 Valley View Avenue, но вместо этого постучали в парадную дверь на 5305 Valley View Avenue. Кто же знал, что непрошенных гостей встретят с оружием?


Начальник полиции Фармингтона сообщил, что его сердце разбито из-за этой чудовищной ошибки. Он также заявил, что в течение недели будет опубликована запись с нательной камеры наблюдения полицейского и, конечно, по этому инциденту будет проведена внутренняя проверка.

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Метки: видео   вызов   застрелили   копы   ошибка   полиция   фармингтон   
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53  комментария
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7k
Виталий 37 минут назад
То есть к его дому подъехала полиция, здоровенная машина, вся в мигалках. К двери подошли как минимум двое полицейских в форме, позвонили в дверь, назвались. А человек открыл дверь с оружием в руках? Мне интересно, что происходит в голове таких людей, он собрался воевать с полицией или он не видел что это полиция? Я конечно знаю что полиция в США крайне нервная и стреляют во все что движется, но и поведение хозяина дома мягко говоря дебильное.
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37k
Александр 3 минуты назад
Просто чувак открыл дверь полиции с оружием в руках... У него все дома? Были?
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6k
perekrestok 4 минуты назад
Что значит сердце разбито? А на колени встать перед первым встречным? А ноги ему помыть? А гроб золотой подарить? куда там общественность смотрит? Бардак у них там!
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17k
Bill 11 минут назад
По статистике в Штатах полиция почти ежедневно убивает невиновного. Так что...
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4k
foggen2 15 минут назад
Даже не сомневаюсь,что доблестным полицейским жестоко попеняют за столь серьёзное нарушение,и,как минимум оставят их сахарной посыпкой на пончики на две....да,чего уж там на ТРИ недели...
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3k
Daimos 19 минут назад
Сперва стреляй, потом адрес проверяй.
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1k
Александр Зотов Полчаса назад
что его сердце разбито из-за этой чудовищной ошибки
-----
а уж у мужика то, которого пристрелили, как оно разбито...
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746
Igor Grishaev Полчаса назад
Главное, что не нигер. BLM бучу не поднимет.
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17k
Александр Сучков 39 минут назад
[мат] с усиками Гитлера)))
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2k
vagon1 40 минут назад
Окуець!
Его сердце будет разбито!?
И это всё!?
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14k
a_komolow 43 минуты назад
Ошиблись,дебилы!
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956
Николай 46 минут назад
Погодите! У них там БЛМ с трансгендорами и каждый нигер может достать ствол и пальнут в копов. Да и вообще жопа какая то последние несколько лет.
Они на нервах.
И я че-то не могу найти инфы, чувак был белый или черный?
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274
Александр 46 минут назад
Протест не арест - заявят - рассмотрим))
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8k
Trenzel2003 49 минут назад
А чЁ, Демократия однака!
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16k
владимир сидорский 50 минут назад
надо было сначала по коповской машине джавелином, а потом уже дверь открывать!
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11k
Shtoppi Час назад
ну че, бывает. людям вообще свойственно ошибаться, а не ошибается тот кто ничего не делает. всем бобра, мир!
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13
Алексей Час назад
начальник полиции, как миниму лжет про разбитое сердце.
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13
Алексей Николай 5 минут назад
они же не черного убили
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11k
GROMOZEKA Час назад
Ну прям Дикий Запад
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66k
doker Час назад
Я всегда говорил, полицаям оружие не давать.
Если граждане не имеют право на ношение огнестрельного оружия, то и стражам порядка максимум - палку.
А так бандиты мочат граждан, копы мочат граждан.
И куды бедному хрестьянину податься?
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мужик был белым? фигня тогда
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6k
Roninsamuray 2 часа назад
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