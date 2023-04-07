Американские копы перепутали адрес вызова и по ошибке пристрелили ни в чем не повинного мужчину

Трагическая ошибка оборвала жизнь 52-летнего Роберта Дотсона. В минувшую среду он погиб от рук полицейских, и, при этом, совершенно напрасно. В тот день в полицию Фармингтона (город в северо-восточной части штата Нью-Мексико, примерно в 50 милях к востоку от границы с Аризоной) поступил вызов о домашнем насилии. Копы выехали по указанному адресу. Прибыв на место, они наткнулись на вооруженного мужчину, который открыл дверь. Метким выстрелом полицейские ликвидировали домовладельца, а затем услышали ответные выстрелы. Как оказалось, в перестрелку с полицией вступила жена погибшего, спрятавшаяся в доме.

Однако когда женщина поняла, что имеет дело со стражами порядка, она отбросила оружие и осталась жива. Что касается её мужа, он погиб по нелепой случайности, т.к. полицейские перепутали дома - они приняли вызов по адресу 5308 Valley View Avenue, но вместо этого постучали в парадную дверь на 5305 Valley View Avenue. Кто же знал, что непрошенных гостей встретят с оружием?