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Сообщество Без кота и жизнь не та 841 пост • 367 подписчиков подписаться
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Кот против мини-дрона

Кот против мини-дрона (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 09:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   дрон   квадрокоптер   кот   
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Отважный рыжий кот из американского города Петалума не испугался подлетевшего мини-дрона и дал ему отпор. Хозяева животного говорят, что питомец не дает спуску "летающему пришельцу" и нападает всякий раз, когда тот приближается.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дрон   квадрокоптер   кот   
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Rihovich 10 секунд назад
Всё правильно сделал усатый!
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