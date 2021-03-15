Кот против мини-дрона

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Отважный рыжий кот из американского города Петалума не испугался подлетевшего мини-дрона и дал ему отпор. Хозяева животного говорят, что питомец не дает спуску "летающему пришельцу" и нападает всякий раз, когда тот приближается.
Только не в моем доме, железяка!
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