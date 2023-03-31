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В архиве подмосковной поликлиники парень обнаружил свалку медкарт

В архиве подмосковной поликлиники парень обнаружил свалку медкарт

Автор:
31 марта 2023 13:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   архив   бардак   видео   люди   медкарта   поликлиника   свалка   
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В Московской области парень пришел в поликлинику за своей детской медкартой. Сотрудники медучреждения выдали молодому человеку ключи и отправили искать нужный документ в архиве самостоятельно. К увиденному в архиве бардаку парня жизнь точно не готовила.

Инцидент произошёл в Быковской детской поликлинике Раменского округа. В подвале парень обнаружил множество медицинских карт, разбросанных на стеллаже и на полу. После появившегося в сети видео медики приступили ко внутренней проверке.


Ответ пресс-службы ГБУЗ МО "Раменская областная больница":

"Факт ненадлежащего содержания архива медицинской документации Быковской поликлиники подтвердился. Ответственный сотрудник уволен. Заведующему медицинским архивом ГБУЗ МО "Раменская областная больница" поручено привести в соответствие архив поликлиники в кратчайший срок".

Источник:

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Метки: Россия   архив   бардак   видео   люди   медкарта   поликлиника   свалка   
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14  комментариев
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11k
Shtoppi 49 минут назад
реформа здравоохранения она такая. нах_й никому, никто и ничего не нужно. ничего личного, просто бизнес.
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2k
SHAGREEN 10 минут назад
Медицинская тайна? Нее, не слышали.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 20 минут назад
Что значит дали ключи от архива?
Иди и бери что хочешь?
Хочешь - свою, хочешь - чужую?
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59k
pynh Полчаса назад
больше ему ключи не дадут - инфа 100%
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5k
Babangdida 41 минуту назад
На дополнительную стипендию один студент, с подходящим сканером и компьютером перелопатит весь этот архив за семестр. Кое-кто согласился бы сделать это за подарок в виде рабочей техники. У больницы вряд ли есть лишние деньги, но если учесть важность этих документов для пациентов..., может стоит попросить целевое финансирование? Пока там наводнение не нагрянуло или пожар не случился. Да и крысы с тараканами очен любят бумажные угодья.
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6k
Roman Час назад
Злые языки поговаривают, что в некоторых больницах точно так же истории болезней в кучу сваливают. Врачам нужную историю предлагают искать самим. При живом архивариусе на зарплате.
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6k
9k
Copycat Час назад
блин у нас в казахстане уже лет 5 как все карты электронные в компьютере
а это извините подмосковье
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