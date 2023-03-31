В архиве подмосковной поликлиники парень обнаружил свалку медкарт

В Московской области парень пришел в поликлинику за своей детской медкартой. Сотрудники медучреждения выдали молодому человеку ключи и отправили искать нужный документ в архиве самостоятельно. К увиденному в архиве бардаку парня жизнь точно не готовила.
Инцидент произошёл в Быковской детской поликлинике Раменского округа. В подвале парень обнаружил множество медицинских карт, разбросанных на стеллаже и на полу. После появившегося в сети видео медики приступили ко внутренней проверке.
Ответ пресс-службы ГБУЗ МО "Раменская областная больница":
"Факт ненадлежащего содержания архива медицинской документации Быковской поликлиники подтвердился. Ответственный сотрудник уволен. Заведующему медицинским архивом ГБУЗ МО "Раменская областная больница" поручено привести в соответствие архив поликлиники в кратчайший срок".
Источник:
- В Москве парень избил лопатой двух прохожих
- Ночной искатель незапертых квартир в Москве
- Задержание неадекватного мужчины с ножом
- Странный персонаж в московской подземке
- Свердловской чиновнице улыбнулась неслыханная удача
Иди и бери что хочешь?
Хочешь - свою, хочешь - чужую?
а это извините подмосковье
а в плане таких данных, электронная база данных надежней, компактней и проще и во многом спасает жизни в плане медицины, простой пример, человеку плохо, ему нужно ввести лекарство, но надо проверить нет ли аллергии, это надо идти в поликлинику в регистратуре брать карту искать там в записях про аллергию, а тут просто по id номеру даже с телефона можешь войти в систему и сразу увидеть в вебинтерфейсе что тебе нужно