Кот попытался сделать подлый "кусь" и пожалел об этом

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Один из пушистых героев видео попытался укусить своего товарища за деликатное место. Вскоре он пожалел об этом.
Подлый кусь
Кот не стал терпеть нападки дерзкого соплеменника и отлупил его. Преступление и заслуженное наказание попали на видео.
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