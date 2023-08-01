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Сообщество Без кота и жизнь не та 1684 поста • 477 подписчиков подписаться
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Кот попытался сделать подлый "кусь" и пожалел об этом

Кот попытался сделать подлый "кусь" и пожалел об этом

Автор:
01 августа 2023 09:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   коты   кусь   укус   
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Один из пушистых героев видео попытался укусить своего товарища за деликатное место. Вскоре он пожалел об этом.

Подлый кусь

Кот не стал терпеть нападки дерзкого соплеменника и отлупил его. Преступление и заслуженное наказание попали на видео.

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Метки: Видео   Реакция   животные   коты   кусь   укус   
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