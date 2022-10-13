Ветеринар обидела котёнка

Сотрудница ветеринарной клиники сделала котёнку укол и, похоже, попала куда-то не туда. Питомец стал кричать и искать помощи у людей, но не нашёл поддержки.

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Ну вот, обидела ребёнка... Вырастит и неприменно отомстит!