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Сообщество Без кота и жизнь не та 1426 постов • 450 подписчиков подписаться
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Ветеринар обидела котёнка

Ветеринар обидела котёнка

Автор:
13 октября 2022 11:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Ветеринар   Реакция   видео   животные   коты   котёнок   
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Сотрудница ветеринарной клиники сделала котёнку укол и, похоже, попала куда-то не туда. Питомец стал кричать и искать помощи у людей, но не нашёл поддержки.
Ну вот, обидела ребёнка... Вырастит и неприменно отомстит!

Источник:

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Метки: Ветеринар   Реакция   видео   животные   коты   котёнок   
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14  комментариев
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27k
Levyathan 2 часа назад
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Kra 3 минуты назад
больнючий укол, судя по всему... плачет, как ребенок... ((
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5k
samis 15 минут назад
Сyка криворукая
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21k
BiZ 18 минут назад
косая дура не туда вколола
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3k
Кирилл 19 минут назад
погладила хотя бы
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2k
Nyash Час назад
кому то сегодня в тапки нассут.
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4k
Babangdida Час назад
Хороший малыш! Поставил бы его возмущение на рингтон, если бы не д###лы за кадром.
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6k
tamin Час назад
Ох как возмущается
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4k
Тамара Час назад
Еще и смеются, уроды.
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26k
Ваня Час назад
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12k
котегRUS Час назад
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13k
Majul Час назад
Сдается мне, что неудачно уколола, больно. Так то уколы в холку вообще коты не чувствуют, а тут...
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419
Knives22 Majul 37 минут назад
бывают такие которые щипят.
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